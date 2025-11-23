台大雲林分院取經北歐3國 將智慧人本醫療導入6大策略

台大雲林分院跨越北歐3國取經，呼應國家「健康台灣深耕計畫」。（台大雲林分院提供／張朝欣雲林傳真）

台大醫院雲林分院本月13日至22日完成「北歐智慧創新醫療參訪」，院長馬惠明23日表示此行跨越挪威、瑞典、丹麥3國，走訪9個世界級醫療與公共衛生機構。在衛福部與外交部協助下，將當地的智慧醫療、人本服務與永續治理經驗，全面導入院內6大核心策略，更進一步呼應國家「健康台灣深耕計畫」。

馬惠明表示，本次參訪不僅看見最先進科技如何落地於臨床，更深刻體驗北歐以人為本的醫療文化，從制度到臨床、從訓練到社區，每個環節都展現成熟且值得台灣借鏡的典範。參訪團從智慧醫療與健康治理2大面向，深入解析北歐醫療體系的關鍵成功因素，作為雲林分院推動智慧化與韌性醫院的重要基礎。

馬惠明說，北歐的強項不僅是科技，更是深植於社會的醫療文化，參訪團從中獲得許多推動人本與永續的啟發，例如挪威Alrek Health Cluster，以政府、大學、社區共同建構的健康生態系，實踐人本照護的核心價值，對照雲林分院的偏鄉責任，提供未來社區整合式醫療的重要典範。

另外，挪威VID／HVL大學，透過VR與高擬真訓練場域改善護理、長照與復健教學，為雲林分院推動多元人才培育與提升醫護工作條件提供策略解方。瑞典Sophiahemmet，以醫、教、研三軸並行打造高品質照護體系，成為分院追求卓越與永續的重要靈感。

馬惠明指出，北歐9個機構帶來的不只是技術或設備，而是一種深層的人本、創新與共融精神，這正是雲林分院長期努力實踐的價值，打造與地方共榮共存的「醫界桃花源」，一個兼具科技與溫度，讓病人與醫療團隊都能安心的所在，北歐的理念與實踐，正為這項願景注入新的方向與能量。

