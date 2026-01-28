台大雲林分院攜手國衛院 打造轉譯醫學南向基地

台大雲林分院攜手國衛院，雙方28日簽定學研合作意向，打造轉譯醫學南向基地。（張朝欣攝）

台大醫院雲林分院為深化中台灣醫療量能、回應高齡化等公共健康挑戰，與國家衛生研究院於28日簽定學研合作意向，正式啟動115年度8項先導合作研究計畫，涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域，打造轉譯醫學南向基地，將醫學研究加速轉為臨床創新治療與新藥開發。

台灣已於2025年底正式邁入超高齡社會，且老化速度居世界之冠，在政府以「均衡台灣」的施政方針推動產業發展與公共建設的同時，產業結構以農業為主的雲林持續面臨人口外流與高齡化、醫療資源相對不足等問題，將藉由此次研究計畫，引進國家級研究能量。

國衛院院長司徒惠康表示，此次與台大雲林分院合作，將智慧醫療、精準醫學與環境健康等領域研究落地到臨床與社區，充分展現學術研究與公共健康實務結合的典範。雙方合作不僅可加速研究成果的臨床轉化，更能培育跨世代醫學與研究人才，進一步提升中台灣的醫療韌性與社區健康守護能力。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，此次合作象徵台灣大學轉譯醫學能量向南延伸，實現「島嶼的邊緣，成為世界的中心」願景。希望能夠為在地的問題, 甚至是世界的問題找到好解方。目前台大雲林醫院2期工程已動工，國衛院的高齡醫學中心也即將落成，8大先導計畫的啟航，將是雙方深入合作的開始。

分院副院長江文莒指出，本次8項先導合作研究計畫緊扣臨床需求與公共衛生議題，包括智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測，為未來精準治療與公共衛生決策提供基礎。

