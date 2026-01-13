台大雲林分院獲選「幸福企業」，員工享3天「身心調適假」 院長馬惠明：照顧好同仁，才能照顧病人

1111人力銀行主辦「2025 幸福企業」評選，全台有超過4000家企業參與，歷經初選、網路票選及秘密客實地評比等多重嚴謹機制，台大醫院雲林分院在激烈競爭中脫穎而出，連續兩年榮獲「幸福企業—生技醫療類金獎」標章認證。

「我們始終相信，照顧好同仁，才能照顧好病人。」台大醫院雲林分院院長馬惠明分享，台大醫院雲林分院以「人本醫院」為目標，從工作、對待到生活三大面向落實友善職場，讓每一位同仁都能在被理解、被支持的環境中安心付出，共同打造彼此信任、溫暖有感的幸福職場。

2025幸福企業評選遵循ESG原則，特別強化S（Social，社會面）指標，呼應政府少子化與人口政策，聚焦「生育獎勵與育兒支持」、「友善職場文化」及「留才育才」等面向，表彰以制度與行動守護員工、厚植組織韌性的標竿企業。

減輕護理人員負荷 推動業師輔導計畫

台大醫院雲林分院說明，院內特別重視護理人員的職場支持與專業成長，持續推動「營造護理正向職場」相關措施。透過人力配置優化、支持性管理與跨團隊合作，減輕第一線護理同仁的工作負荷，提升工作安全感與專業成就感。

台大醫院雲林分院同時推動「業師輔導計畫」，由資深醫護及專業人員擔任導師，陪伴新進及中生代同仁在臨床實務、教學發展與職涯規劃上穩定成長，促進經驗傳承與人才留任，打造能夠長期發展、世代共好的幸福職場。

制度面，台大醫院雲林分院建置完善的薪資審議機制，兼顧員工薪資期待與醫院整體競爭力，依努力情況發放績效獎金、規劃中高階職務陞遷管道，鼓勵同仁持續精進專業；取得碩士學歷以上者，亦享有薪資調升機制，支持同仁長期職涯發展。

員工享免費健康管理、篩檢、預防

在職場安全與健康促進方面，台大醫院雲林分院推動「四大人因族群專案改善措施」，針對負重族、低頭族、動手族及推車族，進行工作環境與流程優化，並提供員工免費健康管理、篩檢與預防服務。

此外，台大醫院雲林分院同時導入「室內定位求救系統」，強化第一線人員人身安全。院內亦建構涵蓋人因工程、母性健康、不法侵害防治與異常工作負荷管理的多重防護機制，從制度層面守護同仁身心健康。

好羨慕 員工每年有3天「身心調適假」

為支持員工在高壓醫療環境中的心理健康，台大醫院雲林分院設立多元關懷方案與心理支持資源，新增每年三天「身心調適假」，同時調增休假旅遊津貼，鼓勵同仁適時休息、恢復身心能量，強化心理韌性與復原力，讓員工在壓力中能獲得適當的支持與舒緩。

此外，台大醫院雲林分院成立梅迪奇中心做為同仁休憩與交流空間，中心結合現代科技與療癒氛圍的圖書室。院方亦透過藝文展覽、音樂會等活動，讓藝術走進醫療場域，為工作環境注入人文溫度。

馬惠明表示，這份幸福企業金獎榮耀，屬於全體同仁共同努力的成果。未來將持續秉持承諾，為所有員工打造幸福職場，建立公平、合理的考核與升遷制度，讓同仁在具備安全感、信任感與身心健康的環境中安心工作、發揮所長。

分院也期盼成為更多人心目中的理想工作場所，讓幸福不只是口號，而是日常可被感受的實踐，持續守護雲林鄉親健康，成為嘉南平原穩定發光的醫療燈塔。





