台大雲林分院與國衛院簽MOU 啟動8項合作研究計畫

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）為深化中台灣醫療量能、因應高齡化與氣候變遷等公共健康挑戰，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院今天簽署合作備忘錄，啟動8項先導合作研究計畫，立足雲林並接軌國際。

台大醫院雲林分院與國家衛生研究院今天舉辦學研合作意向簽約儀式，由台大雲林分院長馬惠明與國衛院長司徒惠康代表簽署。

馬惠明說，8項跨領域的先導合作研究計劃涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域。

馬惠明表示，台大醫院雲林分院虎尾院區二期工程開始動工，國衛院的國家高齡醫學暨健康福祉研究中心即將落成，此次簽署合作備忘錄，啟動8項先導合作研究計畫，象徵雙方深入合作的開始，雙方期盼透過計畫，從在地問題、世界挑戰找到最佳解方。

司徒惠康指出，台大醫院延續過去最優質的醫療跟研究傳承，再加上國衛院以及任務導向的國家級研究機構，希望透過雙方密切合作，立足雲林、放遠台灣，甚至接軌全球。

司徒惠康說，先導合作研究計劃從最基礎的研究到臨床實務推動，未來整合產業跟新興醫療科技。而雙方合作不僅可加速研究成果的臨床轉化，更能培育跨世代醫學與研究人才，進一步提升中台灣的醫療韌性與社區健康守護能力。

台大醫院雲林分院副院長江文莒說明，8項先導合作研究計畫由台大醫院雲林分院臨床團隊與國衛院研究人員共同主持，緊扣臨床需求與公共衛生議題，研究重點包括智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測。（編輯：黃世雅）1150128