台大雲林分院 攜手國衛院深化醫研

台大醫院雲林分院為深化中台灣醫療量能、回應高齡化等公共健康挑戰，與國家衛生研究院28日簽定學研合作意向，將啟動8項先導合作研究計畫，涵蓋智慧醫療、精準醫學等領域，希望藉由國家級研究量能，打造轉譯醫學的南向基地，因應雲林在地需求與台灣高齡化問題。

台灣已正式邁入超高齡社會，且老化速度居世界之冠。在政府以「均衡台灣」的施政方針推動產業發展與公共建設時，產業結構以農業為主的雲林，持續面臨人口外流與高齡化、醫療資源相對不足等問題，盼藉由此次研究計畫，引進國家級研究量能。

國衛院院長司徒惠康表示，此次與台大雲林分院合作，將智慧醫療、精準醫學與環境健康等領域的研究落地到臨床與社區，不僅可加速研究成果的臨床轉化，更能培育跨世代醫學與研究人才，進一步提升中台灣的醫療韌性與社區健康守護能力。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，此次合作象徵台灣大學轉譯醫學能量向南延伸，希望能夠為在地的問題，甚至是世界的問題找到好解方。目前雲林分院2期工程已動工，國衛院的高齡醫學中心也即將落成，8大先導計畫將是雙方深入合作的開始。

雲林分院副院長江文莒也指出，此次8項先導合作研究計畫緊扣臨床需求與公共衛生議題，包括智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測，將可為精準治療與公共衛生決策奠定基礎。