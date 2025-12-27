生活中心／李世宸、張智凱 台北報導

台灣大學電動方程式賽車EP6，今天在台大校園公開亮相，超帥氣的外型，加上當場是車，讓不少慕名而來的民眾嘆為觀止，學生團隊坦言每年募800萬元，壓力確實不小，年年都有不同的考驗，期許明年8月將再前進日本名古屋賽事。

台灣大學車手，發動賽車，在自家台大校園裡頭，直線加速，這場面可不是每一天都有。觀眾：「加油。」這款外型帥氣的電動賽車叫EP6，由成立7年的台大賽車隊，全程製造，縱使天公不作美飄起小雨，但車輛仍維持性能，直線和過彎都如行雲流水般順暢，吸引大批民眾圍觀，拿起手機狂拍。台大賽車隊成員：「動的還滿好的這樣，跑的算是還滿理想的。」路過民眾：「（賽車）它還滿酷的，看起來比其他賽車，就是電視上看到的還小一點。」

台大電動方程式賽車EP6亮相 甩尾校園驚豔眾人！

台灣大學電動方程式賽車EP6，今天在台大校園公開亮相。（圖／民視新聞）





日本遊客：「看到很興奮想要拍照。」連日本遊客都對校園賽車印象深刻，賽車隊經營不容易，一年平均要募800萬元才得以維持，車子引擎外殼以及保養維修出國比賽，通通都是學生自己來。前台大賽車隊成員：「他們完成我以前，沒能完成的夢想，當年還只能找台灣，各種贊助商看有沒有，現成組件可以讓我們使用。」台大賽車隊隊長胡維哲：「澳洲比賽的時候，因為電池運送方面出了些問題，我們車子卡在澳洲，卡了超過半年，最後還是挺過來了，所以我們今年成功，去日本賽獲得佳績，也是我們克服困難最好的證明。」





台大校長陳文章。（圖／民視新聞）





校長陳文章都來揮旗助陣，共襄盛舉，看到牆上這麼多贊助商列名，校長也對學生超強募款能力，嘆為觀止。台大校長陳文章：「我也希望說除了，台大賽車隊這個精神之外，台大校長陳文章，也希望我們現在的年輕人，能夠有這樣的典範，多往這方面去走，去追求你的夢想。」台大賽車隊今年八月，前進日本名古屋參加學生方程式聯賽，憑藉EP6獲得2項大獎，預計明年9月將推出EP7全新車型再戰名古屋，台灣知名大學賽車隊包括清大、陽交大、成大、北科和台科大，各大學紛紛推出賽車隊，也讓世界看到台灣大學生的堅強實力。

