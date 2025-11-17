台大電機校友霸氣現身 發400份雞排嗆：不要再發匿名文

一名自稱台大大氣系學生的匿名網友，預測颱風假失敗後原本承諾要發雞排、珍奶，最後卻放鴿子，引發眾怒，有台大電機系校友看不下去，貼出自己的學生證稱要維護母校尊嚴，今（17）日下午3時該名校友帶著400份雞排現身台大校門前的人行道，吸引大批民眾排隊搶拿雞排，約半小時就全部發光，該名校友嗆酸民，不要再把匿名網友當成是台大學生，因為真正的台大人會說到做到。

一名自稱台大大氣系的學生，11月9日匿名發文，指鳳凰颱風會讓台北放2天颱風假，若預測失敗16日就發雞排、珍奶，結果昨天原PO沒現身，讓400人白跑一趟，一名台大電機系校友看不下去，昨在Threads表示，身為台大校友必須捍衛母校尊嚴，宣布今日下午3點發放400份雞排。

今下午3點，穿著黑T、卡其長褲的台大電機系校友帶著400份雞排現身，將雞排逐一拿給排隊民眾，不到半小時，就全數發完。

這名校友受訪時表示，有些酸民因為此事嗆台大，讓他看不下去，雖然不知道起初發文的人到底是不是台大學生，但此事還是對台大造成傷害，讓他想要在自己能力所及範圍內維護母校。

這名校友說，此次共花費約3萬5千元，剛好是個請學弟妹吃雞排的好機會，但呼籲網友以後不要再把那些匿名發文的人當成台大的，「我們以後都發真實名字的雞排文」。

