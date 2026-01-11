台大電機男外遇露餡出賣小三 她喊冤「酒後遭侵犯淪性奴」

一名台大畢業的人夫偷吃女助理，為了留宿台中與小三偷情，竟降級就讀科大碩士。（示意圖，pixabay）

郭姓人妻與黃姓丈夫共同拚事業，原本一起經營電子零件貿易，後來丈夫轉往中科發展，本以為是為了家庭奮鬥，沒想到這8年卻是與鍾姓女助理外遇，還謊稱要讀研究所藉此爭取留在台中與小三同居，最終因郭女意外發現LINE對話，這段地下情才曝光。黃男為了求老婆原諒，竟出賣小三交出所有鹹濕對話，這些證據成了妻子反擊的利器，告上法院索賠百萬。

讀科大碩士掩護偷情

判決揭露，黃男與郭女結婚超過20年，台大電機畢業的黃男2015年轉去中科，卻與鍾姓女助理發生婚外情，為了掩護偷情降級去攻讀科大研究所，藉此爭取每週3天留在台中與小三同居，不合常情的舉動讓郭女疑心丈夫出軌。

被妻抓包外遇出賣小三

郭女於2023年底抓包丈夫偷腥訊息，深夜心碎傳訊攤牌，黃男眼看瞞不住，為了自保乾脆主動上繳這8年來的偷情對話。內容不僅紀錄了兩人同遊日本，還有冬暖夏涼的愛巢點滴，小三鍾女還曾傳訊撩黃男，「我已經躺在房間了，我們房間冬暖夏涼」，並深情告白：「我跟你在一起之後沒有跟任何人上床過」。黃男看到鍾女委屈感嘆當小三很難對親友交代，還曾肉麻霸氣回應：「我知道妳不想做小三了……我是為了妳而來（念研究所）」、「我是第一個破紀錄的，從台大到科大」。

小三喊冤遭性侵

鍾女在庭上極力喊冤，聲稱自己是酒醉後被性侵後淪為性奴，還被黃男權勢霸凌又遭長期情緒勒索，並控訴被黃男監控生活。不過法官調閱對話發現，兩人曾同遊日本拍照，鍾女更曾感性回憶當初動心的瞬間，還能憑照片秒答出兩人的初次約會地點在東海大學山上，互動完全就像熱戀中的小情侶，當眾打臉鍾女被強迫的說詞。

法官認情節嚴重

最終法官衡酌雙方經濟條件，郭女為事業有成的負責人，年薪約200萬元，鍾女則身負千萬債務且待業中，考量鍾女破壞他人家庭長達8年，情節相當嚴重，判賠40萬元精神慰撫金，仍可上訴。

