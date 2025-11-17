台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身份曝光是YouTuber

台大電機系校友，為維護校譽頂下發雞排的承諾。（圖／翻攝三立新聞網）

一名自稱台大大氣科學系的學生，日前在匿名社群平台發文預測台北市將因颱風放假至少兩日，若未命中，便承諾發送300份雞排與100杯珍珠奶茶。然而，預測失準後該名學生卻未履行承諾，引發熱議。對此，一名臺大電機系畢業的學長挺身而出，於11月17日下午現身校門口，自掏腰包發放400份雞排。

該名校友在社群平台Threads曬出學生證，表示自己身為校友，看不下匿名誤傳損害學校名譽的行為，因此決定代為履行承諾。他強調：「這雞排錢學長先幫你墊了，台大的尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

這位電機系學長接受媒體採訪時指出，雖然無法確定發文者是否真為大氣系學生，但該匿名貼文已對台大形象造成影響。他呼籲大眾在網路上應理性看待匿名訊息，也建議未來發文應附上真實姓名，以示負責。

有眼尖的網友發現，這位學長其實是YouTube頻道「雷夢遊戲頻道－檸檬愛玉」的經營者「紅茶」，擁有1.6萬名訂閱者。被認出後，網友紛紛湧入他的頻道詢問，他本人也在留言區現身比讚，證實發放雞排的就是自己，迅速引來粉絲關注。

不少網友在其頻道下留言表達支持：「真男人，台大之光」、「紅茶帥爛，感謝你的雞排」、「原來紅茶是台大之光」、「你真的是，謝謝你的大方」、「真男人的雞排」。甚至有人直言：「送400份雞排，那個放鴿子男他會有報應的。」

不少網友認出該校友就是YouTube頻道「雷夢遊戲頻道－檸檬愛玉」的網紅。（圖／翻攝YouTube／雷夢遊戲頻道－檸檬愛玉）

