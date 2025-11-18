台大電機系校友代發雞排 本尊被神出 是知名網紅

謊稱台灣大學大氣系學生的匿名網友，說要發雞排、珍奶，結果放眾人鴿子。一名台大電機系校友看不下去，喊出維護母校尊嚴，17日下午帶著400份雞排現身台大校門口，不到半小時發光。事後該名校友身分被網友發現，是知名YouTuber「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」，他本人也證實了。

500人上當 發雞排no show

匿名發文請吃雞排，結果「no show」的網友，害近500人16日中午白跑一趟，引爆眾怒。不僅台大地理系改發350杯手搖飲，台大校方也發出聲明，強調貼文無從確認發文者身分，不能直接視為台大師生言論，「任何未經證實的內容可能涉及不實訊息，媒體及社會大眾轉載時應更謹慎」。

校方重申，如果活動預期吸引大量人潮，必須依程序事前申請，整起事件未經核准，造成大批人潮湧入校園，必要時校方會依規勸導或制止。

電機系校友花3萬5 身分曝光

一名台大電機系校友不滿酸民嘲諷台大，親自帶400份雞排現身。他表示，雖然不確定發文的人到底是不是台大學生，但這件事已對台大造成傷害，希望能力所及範圍內維護母校。

買雞排費用約3萬5000元，他呼籲網友「我們以後都發真實名字的雞排文」。

眼尖網友立刻發現其真實身分，是Youtube擁有1.6萬訂閱的網紅「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」，網友湧入頻道留言，問發放雞排的人是不是他，他自己在留言下比讚，證實身分。

