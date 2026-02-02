台大電機資訊學院副院長楊佳玲 出任數發部次長

（中央社記者趙敏雅台北2日電）總統府今天發布總統令，任命楊佳玲為數位發展部政務次長。楊佳玲為台灣大學電機資訊學院副院長、資訊工程學系特聘教授，並曾任台達台大聯合研發中心主任，具備深厚的產學經驗，預計將督導數發部資安等業務。

2025年9月內閣改組，時任數發部政務次長林宜敬升任部長，政院宣布由時任台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任政務次長職務；另一位政務次長闕河鳴准辭，懸缺至今，確定由楊佳玲出任。

楊佳玲為台灣大學電機資訊學院副院長、資訊工程學系特聘教授，研究專長為低功率嵌入式系統、高效能處理器架構、巨量資料儲存系統等。她曾指出，計算機結構是國內較冷門的研究領域，但對台灣IC設計產業升級來說，卻又不可或缺。

廣告 廣告

楊佳玲擁有美國杜克大學計算機科學（Computer Science）博士學位，學術成就卓越，曾獲國科會傑出研究獎、國科會科技專業獎章，並獲選為2026年國際電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）。

除學術研究外，楊佳玲也具備產學合作與實務經驗。她曾擔任台達電與台灣大學合作成立的「台達台大聯合研發中心」主任，致力協助學界與產業界在電動車、人工智慧（AI）、工業物聯網等領域的研發合作。

據了解，楊佳玲接任數發部次長後，將督導數發部資通安全署等相關業務，協助強化國家資安韌性。（編輯：楊蘭軒）1150202