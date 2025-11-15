台大頒發4學生社會奉獻獎

台灣大學今年「學生社會奉獻特別獎」獲獎者共有四名同學及台大校長陳文章合影。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台灣大學十五日舉辦創校九十七年校慶，頒發四位「學生社會奉獻特別獎」，獲獎者包括藥學系侯惠珠、氣候變遷與永續發展國際學位學程雷元妠、環境與職業健康科學所謝佳珩、創新設計學院創新領域學士學位學程利昱翰等四人。

代表致詞的侯惠珠提到，她國高中都讀升學導向的私校，從沒參加任何社團，直到一次隨父親前往偏鄉賑災，第一次感受到「幫助他人」的力量，進而投入公共衛生社會服務。侯惠珠曾向民眾推廣抗生素抗藥性、糖尿病與失智症防治。

侯惠珠曾代表台灣青年參與世界衛生大會，在瑞士日內瓦籌辦「非傳染性疾病和青年參與」高峰會。今年八月，她更前往肯亞奈洛比，代表台灣發表十五分鐘簡報，成功爭取到二０二七年世界藥學生年會在台灣的主辦權。

另，三名得主，謝佳珩長年擔任學生團體核心幹部，曾發起公衛學生推動ＨＩＶ去汙名化計畫，以青年力量發起大規模公益歌曲創作，影響擴及百萬人；雷元妠投入台灣三至六年級學生的程式設計教師職務，致力於推廣年輕學生的數據分析素養；利昱翰致力於促進教育資源公平，在台灣各個偏鄉服務過超過三百名全台各地的學生，他也以演講與工作坊、論壇、獎項等多樣行動，促進行動方案的教學發展與學生實踐。