台大首例！申請醫學系筆試戴AI眼鏡作弊 校方：該科0分

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台大醫學系今年校內筆試時，發現有考生戴AI眼鏡作弊。圖為示意圖。資料照，廖瑞祥攝



大學個人申請今（6/11）日放榜，台大除說明錄取、缺額狀況外，也談到二階校內書審發現電機系有2位考生資料書寫不實，因此0分計算，而醫學系校內筆試時，更有學生透過AI眼鏡即時生成答案作弊，該科也以0分計算，相關資料並已告知教育部、大考中心，擬定相關規範。

大學個人申請今日公告，台大註冊組長李宏森特別說明，台大今年醫牙學系校內共同筆試，在考生物考科時，監考人員發現儘管當天天氣炎熱，卻有學生堅持穿帽T戴帽子，雖然一度檢查服裝正常，但考官後來發現考生低頭許久，也換了黑框眼鏡，經檢查後發現是使用中的AI眼鏡，因此該科0分計算

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李宏森說明，這支眼鏡有內建app，可以聲控、拍照，也能透過用自動掃描模式後，在鏡片上立刻生成答案跟計算過程，考生只要看眼鏡就可以作答，台大也把相關資訊傳給教育部跟考中心，目前大考中心已經擬定各考區AI眼鏡相關處理原則，未來各考試都會有規範，呼籲考生不要心存僥倖。

另外李宏森也表示，電機系書審時，有2位考生曾獲奧林匹亞國內初選銀獎、銅獎，資料卻寫奧林匹亞銀牌獎、銅獎，電機系內開會討論認為，學生所述內容漏寫全國初選，陳述內容與事實差距甚大、誤導審查，經討論後書審以0分計算。

對此，李宏森也呼籲，書審務必注意內容屬實，招聯會未來相關說明會時，也會特別再呼籲，要注重書審資料的相關敘述真實性。

李宏森也說明，台大今年個人申請階段缺額188人，去年是173，前年176，雖較高但還在誤差範圍內，缺額較多學系為政治系23人，因政治系有三組，主要是校內互打加上系內戶搶；職能治療學系缺額12個，是因校內相關學系互搶，或錄取其他學校醫牙；社工系則額10人，主因是備取較少，土木系缺額9人，則是因為校內如機械系等其他工學院互相競爭。

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