台大首例！考生戴「AI眼鏡」作弊發燙遭逮…當場被扣考

生活中心／王妤倢報導



115學年度「大學申請入學招生」於今（11）日上午正式放榜。據統計，今年全台共有64所大學參與招生，總計提供5萬4340個招生名額，吸引了7萬8280名考生報名爭奪，最終共有4萬9425人順利獲得分發。不過，在幾家歡樂幾家愁的分發結果曝光之際，龍頭大學台灣大學卻驚爆出3起嚴重的考場違規事件；其中最令人震驚的是，竟有考生在參加醫學系二階筆試時，異想天開配戴「AI眼鏡」作弊，另外兩起則是在電機系書面審查階段，遭抓包虛報浮誇自身在奧林匹克競賽中的驚人成績。

大熱天穿帽T考試？他寫生物科考券「頭越寫越低」 下秒慘遭抓包作弊

針對台大今年在申請入學階段查獲的3起重大違規，台大註冊組長李宏森今日也還原案發經過。他透露，該名企圖作弊的考生是在參加醫牙學系二階筆試的化學科考試時，因為在當天極其炎熱的高溫天氣下，竟然反常地穿著厚重「帽T」應試，特異的裝扮讓監試委員很難不注意到。當時監試委員直覺有異，立刻上前關切詢問為何要穿帽T，該名考生卻神色緊張地辯稱「因為天氣很冷」，雖然監委初步檢查其帽子並未發現異樣，但到了下一節進行生物科考試時，監委發現該考生的頭越寫越低、姿勢怪異，再度上前仔細察看，這才當場抓包他臉上正戴著一隻「AI眼鏡」，且監委伸手一摸，更發現眼鏡正因為高速運作而嚴重發燙，當場人贓俱獲。台大隨即依校規將該考生的生物科成績直接以「0分」落實重罰，而這起利用高科技AI眼鏡作弊的狡猾手段，也是台大建校以來的首例。

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台大首例！醫牙科考生戴「AI眼鏡」作弊發燙遭逮…另2人書審「灌水1成績」都給0分

台大爆出一名考生戴「AI眼鏡」作弊，並被監試委員摸到「眼鏡發燙」。（圖／翻攝自 Google Maps）





兩名考生「灌水升級」書審資料！因「1獎項」被搓破謊言

除了醫學系的科技作弊案外，另外兩起同樣情節嚴重的違規，則是發生在電機系的書面審查階段。這兩名考生在個人備審資料中，竟公然謊報自己過去在奧林匹亞競賽中的成績，將原本含金量普通的「國內初選銀獎、銅獎」，自動在文字上「成了含金量極高的「國際級銀牌獎、銅牌獎」。不過李宏森指出，通常在奧林匹亞競賽中拿下國際銀牌，基本上就已經直接獲得保送大學的頂尖資格，根本不需要再大費周章參加申請入學，審查委員察覺邏輯不通、進一步查證後，這才狠狠戳破兩名考生「浮誇造假」的書審謊言，最終同樣以0分重罰。對此，李宏森也嚴正提醒未來的考生，在準備所有備審與書審資料時，務必要保持誠實與真實性，千萬不要心存僥倖、因小失大。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台大首例！醫牙科考生戴「AI眼鏡」作弊發燙露餡 另2人書審「灌水1成績」都給0分

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