台大首例AI眼鏡舞弊！監試人員「發現很燙」識破 考生當場0分計算

115學年度大學申請入學於今（11）天正式公告分發結果，台灣大學表示，今年第二階段甄選共查獲3起違規案件，特別的是，其中1件是有一名考生竟然使用AI眼鏡作弊，該科最後以0分計算，不過也成為台大首例AI眼鏡舞弊案件。

這起案件發生在醫學系與牙醫系的二階共同筆試，當時正在進行化學科考試，監視人員發現有1名學生穿著帽T入場，還把帽子戴上，考試過程中這名學生的頭越來越低，監視人員覺得不對勁，立刻走到學生前面觀察，沒想到發現這名學生竟然戴了一副黑框大眼鏡，監視人員隨即上前要求檢查，一摸發現眼鏡非常燙，而且正在使用中，確認是AI眼鏡，最終該名考生化學科被以0分計算。

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台大註冊組長李宏森指出，該副眼鏡看起來跟一般眼鏡不太一樣，眼鏡的鏡片中間有一塊區域是會出現綠光的，有點像是把螢幕縮小，卡在眼鏡的鏡片上，眼鏡會把題目拍給手機，透過手機AI軟體判讀以後，再將答案傳回去給眼鏡。

李宏森強調，有關AI眼鏡的部份，校方在監考的SOP上現在也都有擬定，會再跟各個考區的監考人員進行一些宣導。對此，大考招聯會也特別提醒，未來在招生說明上會再和學生、家長加強宣導，千萬不要心存僥倖。

台北／王孜筠 責任編輯／馮康蕙

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