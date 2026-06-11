台大首度發現台灣已滅絕鳥類 「滅絕孔雀」體型超越帝雉

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台灣大學11日公布一項重大古生物發現，證實台灣在「更新世時期」曾存在一種比帝雉更巨大的特有鳥類。由於該全新物種已滅絕，研究團隊將其命名為「滅絕孔雀」，其學名Pavo miejue即是取自「滅絕」的發音。這項研究除首次揭開台灣特有滅絕鳥類面貌，也是台灣化石紀錄中，首度獲確認的已滅絕鳥類物種。

研究團隊是根據退休教授侯立仁捐贈的一件保存完整的鳥類肱骨化石進行分析，結果顯示，滅絕孔雀的肱骨長度達131.4毫米；相較之下，台灣現存體型最大特有鳥類帝雉（Syrmaticus mikado）的肱骨長度僅約80毫米。

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紅字為「滅絕孔雀」，藍字則代表現存的台灣雉科物種。為顯示體型差異，研究團隊按比例繪製出鳥類輪廓圖及滅絕孔雀的復原圖，並整理出各鳥類間的關係。（圖／取自台灣大學）

根據化石地層分析，滅絕孔雀曾棲息於現今台南地區，生活在擁有豐富大型動物群的「崎頂層」環境中，地質年代約為更新世中期、即距今約80萬至40萬年前。

當時共存的物種還包括鋸齒虎及台灣草原猛獁象等大型動物，研究團隊推測，滅絕孔雀可能是這些掠食動物的獵物之一。至於滅絕孔雀的確切滅絕原因，則仍待進一步研究釐清。

本次研究除首度證實台灣更新世時期發生的生物滅絕事件，不僅影響大型哺乳動物，也波及鳥類外；同時也填補台灣鳥類化石紀錄與古生物演化史的不足。研究團隊認為，這項發現可為當前學界探討正在發生的「第六次大滅絕」（人類世滅絕）提供更宏觀的視角。

這項研究是由台大生命科學系、生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，率領該系大三學生藍詠傑，並與德國森根堡自然史博物館學者（Gerald Mayr）共同合作。相關研究成果已刊登於英國國際頂尖期刊《皇家學會開放科學》。