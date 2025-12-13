台大驚傳抗議活動！校長陳文章拚續任 學生團體因「這事」槓校方

即時中心／高睿鴻報導

台灣大學時常傳出學生抗議活動，今（13）天該校召開校務會議，將投票決議是否讓校長陳文章續任；果不其然，不少台大學生社團、甚至高教工會，早已組織抗議活動，一大早就殺到舉辦投票的行政大樓陳抗。據悉，抗議理由是先前台大紀念品辦公室（新月台）爆發勞資衝突，涉及職場霸凌、非法開除、業務外包大量兼職工讀生等問題；因此，學生及工會團體強硬要求陳文章，必須正式回應此問題，才夠格討論續任校長。

台大學生團體「台大勞工社」之前就發文指控，副校長丁詩同所掌管的台大紀念品辦公室（台大新月台），已經爆發多起侵害勞動權益的事件。案情包括：違法解雇帶頭檢舉職場霸凌、並申請勞動檢查的員工；未依規定辦理大量解雇；以業務外包為由，企圖進一步清空原有全體員工等，該社團稱，以上情勢堪稱台大校史上，最嚴重的違法侵害勞動權益案件。另，高教工會研究員陳柏謙也直接點出，丁詩同與台大國際長袁孝維，就是這樁霸凌、剝削案的首謀。

面對陳抗，台大校方說明，陳文章於10月28日收到相關電郵陳情後，就馬上回覆當事人、責成人事室立即處理；10月29日，人事室火速發電郵告知當事人，將依相關規定辦理後續調查；11月5日再次函請陳情人，要求填寫「職場不法侵害申訴單」以憑辦理，但這段期間均未獲陳情人回應。不過，為積極維護勞工權益，台大仍主動調查，並抨擊抗議人士，對於校方延宕處理的指控並非事實。

台大學生團體製作圖文抗議「新月台」事件。（圖／翻攝自臺大勞工社臉書）

另，校方也指出，新月台員工有兩人是因涉及法律問題，所以遭到解僱；還有1位自願離職：其餘同仁皆仍在職中，並無違法解僱事宜。台大強調，絕對遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

然而，高教工會研究員陳柏謙仍不買單，繼續抨擊兼任新月台主任的副校長丁詩同、國際長袁孝維，並沒有在調查期間受到任何處分，地位還是不動如山；而且，始終全權掌握管理新月台的權利。他另也指控，即便新月台員工已要求，想和校方坐下來協商、盼能確保後續勞動權益，但仍被校方拖延甚至拒絕。

綜上述，為表達對新月台的支持，許多台大學生只能將希望，寄託於打算續任的校長陳文章，判後者能協助解決爭議。

