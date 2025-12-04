台大驚傳肺結核匡列篩檢！疾管署急澄清「非群聚感染」：源頭恐在校外

台大驚傳肺結核確診，疾管署證實單一無群聚，已匡列接觸者篩檢。（圖為疾管署發言人林明誠資料照） 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 正值期末考備戰期間，台大校園卻驚傳肺結核接觸疑雲。多名學生陸續接獲通知，指其符合接觸者定義，必須進行胸部X光與抽血篩檢。衛福部疾管署今(4)日出面證實，確實出現確診個案，但屬單一事件並未釀成群聚，衛生局正嚴格追蹤接觸名單，呼籲收到通知者配合檢查即可，無須過度驚慌。

疾管署發言人林明誠對外說明，初步調查發現確實有感染者，但目前研判並非校園內群聚感染。由於確診個案的足跡不只侷限於學校，衛生單位推測感染源頭極可能來自校外其他場所，詳細路徑仍待進一步釐清。

廣告 廣告

關於結核病的傳染風險，疾管署資料顯示，該病菌主要透過飛沫與空氣傳播，這也是為何與病患長時間共處一室的親友、或處於通風不良環境者風險較高的原因；反之，衣物或餐具並不會造成傳染。台灣一年四季都有病例發生，且男性與長者感染機率相對較高，這類慢性傳染病在全球開發中國家依然相當盛行。

而即便健康人染上結核菌也不見得會馬上發病。疾管署指出，結核菌具有長期潛伏特性，能躲在宿主體內等待時機，一般人感染後，終其一生約有5%至10%的發病機率，其中又以感染後的前兩年風險最高。若出現咳嗽超過2週、發燒、體重不明原因減輕等症狀，就應提高警覺；但在潛伏期尚未發病前，患者其實不具傳染力，無須對周遭親友過度排斥。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國1南下台中路段4車連環車禍 9傷1人不治

東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫