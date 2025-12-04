台大驚現肺結核病例多人收「匡列通知」 疾管署：單一個案非群聚

台大學生近期陸續收到肺結核接觸者通知，校方與北市衛生局已介入調查，疾管署副署長林明誠強調為單一個案、非群聚事件。資料照。疾管署提供



近期多名國立台灣大學學生陸續收到「肺結核接觸者」通知，被要求接受X光與抽血檢查。由於正值期末考週，不少學生抱怨影響作息，也有學生反映，即使人在國外或已畢業仍接獲通知。疾管署今（3）日證實，已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案，不是校園群聚。

一名台大學生日前在Dcard發文「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了」，並附上校方保健中心通知。內容提及「因接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心－結核病防治組告知，您已符合肺結核接觸者標準，為了您的健康，請您務必接受衛教、X光及抽血檢查」，X光檢查時間為12月15日、16日，抽血則是17日和18日。

疾管署副署長林明誠表示，衛生單位與校方均已掌握個案狀況，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚，並稱目前正就「個案」活動及接觸情形，依照在防治工作指引進行：是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

林明誠說，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。

北市衛生局疾病管制科長張惠美亦證實，該場域確實有確診個案，但並非近期病例，目前已匡列同住者及可傳染期間接觸時數達標的對象，人數仍在確認中。她指出，結核病是慢性的呼吸道傳染病，主要經空氣與飛沫傳播，潛伏期可長達4至12週，可傳染期依個案病程不同，甚至可能持續數月。

台灣大學校方則透過文字說明，台大配合衛生主管機關的規定，進行肺結核相關防疫措施（包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等），因防疫措施涉及個資，故不便說明細節。

