台大高中生進階課程擴大全國 115學年大馬學生可修

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣大學今天宣布，115學年度起擴大「高中生進階課程」，從原來僅由台北市高中試辦，擴大為全國高中學生都能參與，更進一步開放馬來西亞優秀學生。

台大於114學年推動高中生進階課程試辦計畫，首波開放建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等5所高中。今天召開的校務會議中，進一步宣布擴大舉辦，提供「實體授課、同步直播、課程錄播」多元教學模式。

台大指出，這項課程是因應108課綱實施後，高中學生對大學課程探索與自主學習需求日益增加。學生可藉由課程在升學前探索多元學科興趣，同時累積大學學分，縮短進入大學後的學習適應期，有更多空間進行跨域學習、研究探索或海外交流。

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115學年度第1學期開設微積分上、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學、普通生物學及普通心理學等課程；第2學期則開設微積分下、普通物理學甲下、經濟學原理、社會學、普通心理學及普通化學丙等。

課程將依性質採實體授課、同步直播、課程錄播等模式辦理，高中學生完成並通過課程規定的學習活動、作業與評量後，將由台大核發修課證明；未來入學台大後，可依規定向就讀學系申請學分抵免。

依照規劃，學生須先向就讀高中提出申請，由高中推薦名單給台大，如果報名人數超過課程上限，將抽籤決定。每門課程報名費為新台幣3450元，但中低收入戶、低收入戶學生免繳。台大將於6月16日舉辦線上直播說明會。（編輯：黃名璽）1150613