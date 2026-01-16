台大高材生吸金5500萬 刑警父違法查個資成幫兇

一名台大高材生假冒期貨專家，誆騙親友吸金超過5千萬，起擔任刑事小隊長的父親還非法調閱個資協助兒子恐嚇被害人遭判刑，全案近日士林地檢署偵結起訴。

檢方調查，嫌犯李宥頡為台灣大學高材生、父親為台北市萬華分局刑事小隊長，李男2022年起自稱為期貨專家，向身邊親友聲稱擅長操作國外金融期貨，誆稱高獲利及免手續費慫恿投資，陸續吸金高達5500萬元。

被害人包括陳姓親友被騙1700多萬、補習班主管964萬及大學學長200多萬元，李男向被害人謊稱投資獲利實際上虧損高達8百多元，還用電腦軟體竄改期貨對帳單明細，捏造獲利假象傳給被害人並鼓勵加碼，最後於2023年10月周轉不靈無力支付紅利案件才爆發。

事後被害人向李男追討投資款項，期間李父以職務之便多次利用警用系統非法查詢被害人個資提供兒子，甚至約被害人見面「談判」，過程中還說出對方年籍資料暗示掌握對方背景，恐嚇說出「我知道你父親是基隆人」，遭檢舉東窗事發後還辦提前退休企圖規避調查處分。

李父最後仍遭送辦處有期徒刑2年、緩刑3年，且須支付公庫20萬，並遭懲戒法院裁罰10萬元；李男部分則遭依違反期貨交易法、詐欺取財等罪嫌送辦，案情士林地檢署調查，李男應訊時僅坦承違法代操但否認詐欺，檢方認為他吸金且竄改文書破壞金融交易市場秩序，依法將他起訴並建請法院從重量刑，並向法院聲請沒收犯罪所得及追徵其價額。

