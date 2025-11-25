台大高材生成「暗網法老」？3年滾出30億毒金 返台資產全遭查扣、通緝40年

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

24歲台大資管系校友林睿庠，去年過境美國時因涉嫌經營暗網、向全球販售毒品遭美方逮捕，目前仍在美國羈押等待判決。對此，台北地檢署已扣押他在國內的上億元存款與房產，並發布通緝，通緝時效長達40年。

24歲台大資管系校友林睿庠，去年過境美國時因涉嫌經營暗網、向全球販售毒品遭美方逮捕。（圖／翻攝法務部調查局官網）

據悉，林睿庠畢業於台灣大學資訊管理學系，憑藉資訊能力入選赴友邦聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計畫。然而，他於2024年5月21日請假前往新加坡，途中過境紐約甘迺迪機場時，被查出涉嫌利用暗網販毒、洗錢，當場遭美國扣押拘捕。美國聯邦調查局（FBI）調查發現，他自2021年至2023年間，在暗網架設平台，讓毒販以加密貨幣交易毒品，而他再從中抽成。

進一步調查指出，林睿庠在2020年架設「隱身市場」毒品暗網，專門販售海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等非法藥物及假冒處方藥，吸引超過20萬名買家、逾千名毒販在此交易。他以化名「法老」主導平台營運，甚至聘請員工讓網站24小時運作，短短3年便撈進約新台幣30億元。

2024年5月，林睿庠的販毒行為遭揭露。他隨後與美方達成認罪協商，承認販毒、洗錢等4項罪名，但仍主張具有「外交豁免權」，要求撤銷起訴。北檢接獲消息後展開追查，發現他將不法所得透過虛擬貨幣轉移至加密錢包，再匯入銀行帳戶或購置房產，估計總額超過新台幣1億元，目前全遭檢方查扣。北檢並對他發布通緝，通緝效期長達40年。

