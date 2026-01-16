台大高材生詐熟人5500萬起訴！驚爆刑警老爸恐嚇受害人「知道你家住哪」

士林地檢署揪出台大高材生李宥頡。資料照。呂志明攝



前台北市萬華分局偵查小隊長李錦山之子、台大高材生李宥頡，誆稱自己是美國期貨高手，誘騙熟人投資道瓊、那斯達克期貨逾5500萬元，而他慘虧竟修改對帳單美化，直到周轉不靈才曝光，被依《期貨交易法》、《刑法》詐欺取財罪起訴。本案另驚爆李錦山為了幫兒喬債竟濫權查個資，還嗆對方「知道你家住哪」，李錦山火速退休仍被判緩刑定讞，另遭懲戒法院罰款10萬。

起訴指出，27歲李宥頡假裝擁有美國期貨執照，向熟識的親朋好友謊稱，可以幫忙代操美國道瓊、那斯達克金融期貨指數，獲利超高且免手續費，李男透過友人介紹向一名陳姓親戚拐騙1700萬元，另訛詐大學學長200多萬元，補習班友人則投入超過900萬。

據調查，他自2021年到2023年間，帳面上共虧損848萬元，但他卻用電腦做假明細佯裝獲利，導致部分被害人決定加碼投資，直到周轉不靈才曝光。由於他否認犯案，檢方將他起訴並建請法院從重量刑。

更離譜的是，有兩名被害人發現被騙找上李宥頡，刑警老爸李錦山竟用警政署智慧分析決策支援系統及警政署刑案系統查詢被害人個資，2023年11月17日出面幫兒子喬債時，在被害人面前背誦「爸媽身分、何時生日、家裡住址」，藉此暗示、恐嚇被害人就範。

檢方將李錦山提起公訴，他在法院應訊時認罪，一審士林地院去（2025）年3月判他應執行有期徒刑2年、緩刑3年，另須支付20萬元給國庫，全案未上訴而定讞。據了解，李錦山在檢方介入調查後，已緊急辦理退休成功，懲戒法院去（2025）年11月判他罰款10萬元。

