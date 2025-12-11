台大高材生進知名法律事務所秒撞死人…二審輕判揭現在補習班任行政

社會中心／台北報導

鄭男賓士車行車記錄器顯示，當下車速高達時速160公里。（圖／資料照）

台大法律系畢業的鄭姓高材生（28歲）前年進入法律事務所實習，在參加事務所迎新送舊聚會，明知喝酒卻仍駕車返家，結果途中以時速160公里的高速撞飛3車，導致一名高姓男子傷重慘死。一審被判7年6月徒刑；案件上訴高院時，鄭男當庭懺悔，並表示即便死者家屬說自己「死皮賴臉」，仍在餘生彌補及悔過，且已支付1200萬元給受害者家屬，求緩刑。全案於昨（10）日宣判，鄭男刑期被減為4年6月，全案仍可上訴，而鄭男現在的近狀也曝光。

鄭姓男子2023年5月5日參加法律事務所迎新送舊聚會後，又接續前往信義區續攤，因為喝了太多酒，隔天凌晨一度醉倒街頭，清晨5時許醒來後，他駕駛父親的賓士車從國道3號甲線下萬芳交流道，在閘道沿路超速，最後失控騰空飛起，先撞中央水泥島，再撞上木柵路四段3輛正在等紅燈準備左轉的自小客車，其中為首的休旅車側門被重擊，高姓駕駛因此被夾困，被救出時已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

鄭男也因這起車禍腦出血、陷入昏迷，但經醫院抽血後，驚見其酒測值竟高達0.83，證實為酒駕肇事。經檢警調查，肇事路段限速50公里，但根據監視畫面估算，鄭男撞擊時車速約時速84公里，鄭男的賓士車行車記錄器更顯示車速高達時速160公里，檢方因此依照酒駕致人於死罪起訴鄭男。台北地院國民法官一審判其7年6月。

二審高院審理時，鄭男則一改先前態度，當庭二度起身鞠躬向死者家屬致歉，稱即便家屬認為他「死皮賴臉」，仍會用餘生來彌補家屬的損害，望法官能給予緩刑。其辯護律師也稱，鄭男在案後在病床上摺蓮花、前往在死者靈堂跪拜，並以強制險200萬元、300萬現金支票及父母將房屋抵押貸款700萬元，賠償1200萬元給被害家屬，足證鄭男犯後態度良好，積極補償家屬。

高院審理後認為，鄭男犯後態度和一審相比雖有改善，但他酒駕導致車輛失控撞擊高男車輛，導致對方喪命，對家屬造成永難彌平損失，犯罪手段及惡性甚大，不符情堪憫恕減刑要件，但審酌他積極向被害家屬表示悔意，並已支付1200萬元和解金，而目前鄭男在補習班擔任行政職工作且年紀尚輕，因此改判有期徒刑4年6月。可上訴。

