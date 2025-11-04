台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
平時工作壓力大、生活步調快，很多上班族即使有運動習慣，體重還是容易上升。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼就指出，減脂的第一步是做到均衡飲食，且關鍵在於「吃到足夠的蔬菜量」，就有一名台大學姐僅透過改變飲食習慣，成功瘦身7公斤，還帶著媽媽一起變健康。
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。
蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業的高壓環境，加上長時間外食，即使有慢跑習慣，體重仍不自覺上升，後來學姐參加了他的線上瘦身課程，沒有用藥及保健食品，光靠改變飲食觀念，就瘦了7公斤，就連學姐的媽媽也成功一起減重。
蔡明劼指出，這名學姐分享，自己最大的改變就是「早餐不吃麵包」，改以豆腐、豆包、地瓜、無糖穀片、大豆蛋白粉替代，偶爾也會吃優格，再搭配大番茄，就能吃得營養又有飽足感。此外，學姐還提及，她會用巴薩米克醋取代傳統調味料。
對此，蔡明劼說明，醫學研究顯示，醋中的乙酸（acetic acid）有4種功效，包括「延緩澱粉分解」讓血糖上升變慢、「延緩胃排空」讓餐後血糖峰值更平緩、「提升肌肉對葡萄糖利用」能降低血糖濃度、「減少肝臟糖新生」減少內生性血糖來源；多篇回顧研究也指出，在餐前或餐中攝取10至30 mL 醋，可讓餐後血糖上升比較平緩。
蔡明劼也提醒，醋不是魔法，不可能取代血糖藥，也不會讓飲食隨便吃就沒事，醋更像是「搭配均衡飲食」時，錦上添花的輔助角色，「真正能長期維持的健康，往往來自小小的微調。把早餐的麵包，換成豆腐或優格；把空盤子，添上一份大番茄或玉米筍；把調味料，換成一匙巴薩米克醋。你會發現健康不是靠意志力硬撐，是讓生活默默長出了新的慣性。」
