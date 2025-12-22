台大「俠醫父女」搶救北捷傷患 醫界致敬：最脆弱時刻站在病人身旁！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北捷運台北車站、中山站19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人的重大案件，包括嫌犯張文在內，共造成4死11傷，其中一名受傷的黃女士被當時在場的台大醫院急診部醫師顏瑞昇及其女兒顏均蓉醫師父女檔救治，外界譽為「俠醫父女檔」，台灣急診醫學會今（22）日特別發文，向兩人致上誠摯敬意，強調其行動正是急診醫學專業精神的具體展現。

黃女士是在台北市長蔣萬安探視時，透露特別想感謝當時救治她的二位醫師，後經市府確認即為曾任台大醫院急診部主任的顏瑞昇及其女兒，蔣萬安21日前往台大醫院拜訪二位醫師，並當場透過視訊，讓黃女士傳達深切的感謝。

台灣急診醫學會今日特別發文，向顏瑞昇與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，強調其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；並向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。

台灣急診醫學會說，近日重大突發暴力事件中，急診醫師第一時間投入救援，展現急診醫學在高度不確定與高風險情境下的即時判斷、檢傷分類與救命處置能力。

台灣急診醫學會表示，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。而支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化，在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。

台灣急診醫學會文中也同時祝福所有傷者早日康復，並感謝所有投入救援與後續照護的人員。

