台大「小福樓」年底停止營業 校方：斥資4.3億重建

國立台灣大學校方證實，位於校園核心地帶的「小福樓」因建物耐震能力與使用安全疑慮，將於今年12月31日全面停止營業，並預計於明年初進行拆除重建工程。

台大小福樓將於今年底結束營業。（圖／翻攝自台大官網）

校方指出，「小福樓」建物經專業技術服務評估後，發現氯離子濃度偏高、混凝土中性化、漏水及管線老舊等問題，認定持續使用恐有風險。目前2、3樓已於今年6月30日起全面停止服務，一樓的福利社、郵局及3C賣場則將營業至今年12月31日，2026年之後全棟封閉。

事實上，小福樓緊鄰普通教學館、博雅教學館、化學館與文學院，一直是校園中最熱鬧的生活圈之一。小福樓的即將退場，讓不少校友感嘆台大的共同回憶正在慢慢消失。台師大地理系教授、台大校友洪致文在臉書分享，見證小福卸牌的那一刻，讓人百感交集。洪致文提到，1989年他就讀台大時，校園裡還沒有便利商店，小福是學生購買文具、餐食與聚會的核心空間。

洪致文表示，在大眾媒體受限的年代，小福廣場更成為非主流聲音與音樂表演的重要舞台，承載著一代學生的文化與政治記憶。從學生時代的福利社、聚會據點，到承載校園文化記憶的重要空間，小福樓的退場也象徵著台大校園文化的世代更迭。不少校友也紛紛留言，「我在這寄過不少包裹，懷念！」、「居然要歇業了」、「我的第一個郵局帳戶就是在這裡開的，方便爸爸匯生活費給我，每學期開學前匯入學費跟生活費。後來畢業時就結清帳戶了。還有，想念當時小福的茶葉蛋」、「想到許多年前就在小福郵局門口接下鋼琴社帳戶存摺、印章和圓章的重擔......」。

台大校方指出，小福樓拆除後將斥資約4.3億元，重建6層樓高的「台大多功能生活服務中心」，未來將結合學習、交誼與休憩機能，以全新面貌繼續服務師生。

