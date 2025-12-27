台大「小福樓」走過40年將落幕！校友不捨：又一個時代過去

位於台大校總區的小福樓，興建於1981年，過去裡面有郵局、合作社跟學生餐廳，承載許多師生的回憶。校方在今年6月表示，該建築經評估後，若繼續使用恐有安全疑慮，當時2、3樓已經停止服務，郵局則營業到昨（26）日，29日搬遷到校園其他地方營業。校方指出，小福樓將於31日全棟封閉，未來將改建成多功能服務中心。對此，許多台大校友相當不捨，留言「又一個時代過去」、「在這寄過不少包裹，懷念！」

台大校方在今年6月發出公告，「小福樓」建物因耐震能力及使用性，如氯離子濃度、混凝土中性化、漏水及相關管線經技服專業評估後，依現況持續使用有疑慮，為維護師生安全，該建物2、3樓自6月30日起全面停止相關服務。小福樓12月31日將全棟封閉，小福樓提供校內服務40餘載，將於明年年初暫別各位去整形，未來以全新面貌持續提供校內各類生活服務。

台大校友、台師大地理系教授洪致文在臉書發文緬懷，他提到，小福樓裡面的中華郵政第23支局，26日是在這個位置營業的最後一天，之後就要搬走了，該郵局其實跟小福樓的歷史息息相關，照台大校史館同仁考證，1981年落成的這棟小福大樓，是郵局和華南銀行共同出資蓋的，華南銀行早些年已經搬離，只留郵局繼續在這邊服務直到今天。

他表示，看著中華郵政郵務車駛離小福的台大郵局，心裡想著，「啊！又是一個時代的過去」。但新的台大郵局位置離台大地理系、大氣系更近了，以後還是會繼續服務台大師生的，「小福還有最後的店家會營業到12月31日，郵局跟小福合作社雖然都關了，但整棟樓應該還可以至少撐到最後一天。想懷舊的台大校友，可以把握最後幾天」。

針對小福樓拆除，精神科醫師沈政男也在臉書感傷發文，「台大校園裡的小福福利社即將拆除了，我們那一代台大學生的青春記憶又碎裂了一角。」他回憶，自己1987年10月14日到台大報到，還記得那一天中午，母親與表哥就陪著他在宿舍後頭的空曠但簡陋的福利社自助餐廳吃飯， 一人35元，隨後他就留下來，展開了七年的大學生活，「這些，都已成往事了！人生，真的過得好快」。

