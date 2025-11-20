台大、建中都入列！揚言闖20所學校放炸彈 北市警急調IP追查

記者楊忠翰／台北報導

網友在社群平台留言恐嚇要在台大等20所校園放置炸彈。（圖／資料照）

台北市1名男網友，19日下午在社群平台群組留言，內容提及「我要去學校放炸彈」等字句，並列出近20所知名高中及大學名稱，鐵路警察局網路巡邏時發現該項情資，隨即經由單一窗口轉至台北市刑大，目前科偵隊正在向社群平台調取IP位址，藉以釐清發文者的身分及動機。

台北市刑大表示，該名男網友是在昨天傍晚5時許發文，內文除了提及自己要在學校放炸彈外，還詳列了台大、政大、台科大、北科大、建中、成功高中等近20所知名高中、大學，因此警方獲報後不敢大意，隨即組成專案小組追查，由於該社群平台設於境外，科偵隊正在積極調取相關網址資料。

不僅如此，台北市刑大亦同步通報警政署，再由雲端治安管制系統通報國教署，藉以提醒被點名的學校加強戒備，留意校內是否有可疑人士出沒。

