台大「比文大10.3度還冷」！他貼1圖：顛倒過來了

台灣10日早晨受到輻射冷卻影響，氣溫比9日更低，出現10度以下低溫的機率也隨之增加。前氣象局長鄭明典在臉書分享1張圖表，解釋輻射冷卻造成低溫的特殊之處。他表示，10日早晨測站顯示位於山區的文化大學，氣溫竟然高於平地的台灣大學，直言「這次明顯顛倒過來了」。





專家表示通常是山上溫度更低，平地會稍緩，這次卻明顯顛倒了。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

台灣10日早晨持續受輻射冷卻影響，前中央氣象局長分享1張圖表，寫下「輻射冷卻低溫！」，接著進一步教學「怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡」；即使不太容易簡單描述，他仍說明「冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了」。照片中可見，台灣大學10日清晨6點溫度為9.1度，而位於陽明山上的文化大學同時間溫度為10.3度。

鄭明典再發出各地測站圖，坦言「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

專家於另一則貼文中分享氣象署的平地低溫資料，新竹關西10日清晨接近6點時，溫度達到全台最低3.9度，連鄭明典都直言「太冷了」；對此他表示「不是少數測站，蠻大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了」，甚至稱這種低溫，說寒流影響也沒甚麼勉強。





