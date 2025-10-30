台大、清大熱門通識課！ 國民法官「鑑識科學」與「腦科學」學生搶修
每週一下午四點半，台灣大學一間兩百人教室，總是座無虛席。來自不同科系的學生齊聚一堂，只為了上台大最熱門的通識課「國民法官必備之基礎鑑識科學」。這門課由法醫學研究所所長翁德怡開設，每學期都邀請檢察官、律師、法官等不同領域的專家現身授課，讓學生在學習法律之外，也能掌握司法科學的核心概念。
這堂課的設計初衷，是希望讓未來有機會成為「國民法官」的學生，能具備理解與批判科學證據的能力。翁德怡指出，學生必須知道如何判斷一個鑑定報告的可信度，而不是在法庭上被專業辯詞牽著走。當檢察官或律師提出鑑定人意見時，國民法官應能理解證據的邏輯，辨識其中的漏洞或偏差。她強調，唯有如此，司法決策才能更接近真實。法醫學研究所教授李俊億提醒，若不懂得質疑與檢驗，錯誤的科學證據可能讓冤案產生。他表示，若執法人員或法官缺乏對科學證據的檢驗能力，案件處理過程就容易偏離事實。
課程開設名額有限，每學期僅有108人能選修，熱門程度堪比演唱會門票，但若想加選，必須先提交一篇加選心得報告，說明自己想修的理由，經翁德怡審核後方能入選。台大護理系碩士生吳若璇說，自己第一輪沒有抽中，後來撰寫加選心得報告才獲得機會，「聽說有一千多人寄報告給老師，能被選上真的很幸運」。博士生邱璿修課後也深有感觸。他表示，法醫工作不僅涉及刑案，還包含自殺、意外等案件的分析。課程讓他學到如何從鑑識角度理解人類行為，對於自身的研究主題也有啟發。
除了知識的學習，課堂中更強調「提問」的能力。翁德怡指出，台灣學生從小被訓練成會回答問題，但缺乏提問習慣；然而在科學與司法現場，提出關鍵問題往往比回答更重要。課堂訓練學生如何分辨不同鑑定意見的合理性，並在多元觀點中培養批判思考力。修畢課程後，學生不僅了解鑑識科學的基礎，也能具備分析、判斷與質疑證據的能力。
另外在清華大學，也有一門超人氣通識課「腦與心智」。由生醫學院教授焦傳金開設，課程深入探索人類大腦的奧秘，從成癮、睡眠、夢境到記憶與學習，內容橫跨神經科學與心理學領域。焦傳金指出，這門課已開設超過十五年，原本僅能容納三百名學生，但隨著報名人數逐年攀升，近年改為線上與實體同步進行，本學期修課人數突破七百人，其中甚至包含三百多名高中生。
清大電機系學生陳妍妮表示，課程談到夢與記憶的主題，讓她對人腦運作產生極大興趣；而資工系學生李晉方則說，自己原本對腦神經與心理學就充滿好奇，焦教授在網路上的好評更讓他決定選修這門課。
焦傳金希望，學生不只是學會知識，更能將腦科學運用在生活中。他在課堂上談論睡眠與夢的研究成果，也提醒學生了解睡眠對大腦的重要功能。他說，科學的價值在於能回應生活，課堂心得報告與公開分享制度，讓學生能從實際經驗中深化理解，並與他人交流。
此外，焦傳金同時是一名海洋生物研究者，長期進行烏賊神經行為實驗。他指出，烏賊的觀察給予他許多靈感，這些生物的行為雖簡單，卻能反映人類神經系統的某些共通特質。透過比較研究，可以作爲進一步理解人類行為的生物基礎。無論是台大的「鑑識科學」，還是清大的「腦與心智」，這些通識課不僅傳授科學知識，更激發學生的好奇心與思考能力，透過課堂學習，將所學融入生活 ，真正做到學以致用。
