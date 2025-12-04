台大「肺結核接觸者通知」瘋傳！學生同堂課全中？連畢業多年校友都收到

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台灣大學陸續傳出多名學生收到「肺結核接觸者」通知信。許多學生收到來自保健中心寄來的通知信，要求進行X光和抽血檢查，1日有台大學生在Dcard上以標題「肺結核接觸者」發文，引發高度討論，更有學生表示，畢業多年、甚至身在國外交換的校友都收到通知，本次匡列對象高度集中於修過管理學院課程、甚至是同一門「經濟學原理」的學生，顯示可能涉及範圍頗大，感染源仍有待釐清。

台灣大學陸續傳出多名學生收到「肺結核接觸者」通知信。（圖／翻攝 google街景圖）

有台大學生在網路上曝光保健中心寄來的通知信，信中指出，北市聯合醫院確認該生符合肺結核接觸者標準，依法須接受X光與抽血檢查。原PO無奈表示，自己「上大學後已經被通知第二次」，卻完全不清楚感染源究竟在哪堂課。

貼文一出，大批學生留言回應，意外發現收到通知者多數都有修過管院課程，不少人甚至指向同一堂「經濟學原理」。更誇張的是，有人在日本、歐洲交換也收到通知，畢業生也逃不掉。「有收到，我修過經原，但我都畢業了...」、「去年就收到一次，我們推理出都是修經原的」、「我在歐洲交換為什麼也有收到，不過寄信問好像說匡列時間是一年多。」

台大校方低調回應，表示相關措施由主管機關主導，因涉及個資不便透露細節，但會全力配合防疫。而台北市衛生局則證實，確實有肺結核確診個案，目前正在釐清匡列名單，已優先匡列與確診者共同居住者以及可傳染期間接觸時間達8小時以上或累計40小時以上的學生，並呼籲若接獲通知應盡速配合檢查。



