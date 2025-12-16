台大、馬偕明年起不主動給紙本收據 新光醫院考慮春節後跟進

馬偕醫院明年起，不再主動提供紙本收據。（本刊資料照）

過去民眾到院就診，習慣領取收據好申請保費或醫療補助，不過隨著環保意識抬頭，不少醫院考慮未來不再主動提供紙本收據。台大、馬偕醫院雙雙宣布，配合無紙化減碳政策，明年元旦起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。其他大型醫院也都有意跟進，甚至早就停印紙本收據了。

台大醫院宣布，明年1月1日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。院方說明，相關醫療費用資料皆會上傳國稅局申報，民眾若需紙本收據，可在批價時或事後主動告知，櫃台會協助列印。

馬偕醫院也公告，明年1月1日起，馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院，不再主動提供紙本收據列印。

台大醫院表示，醫院推動無紙化著眼於永續發展，盼透過減少列印收據降低資源耗用。以台大醫院來說，每日門診量約1萬人次，電子病歷系統上路後可節省1萬多張紙，高度約是3棟台北101大樓。未來院方也會朝檢驗、領藥等單據無紙化方向邁進。

台大醫院明年起，不再主動提供紙本收據。（翻攝自台大醫院IG）

國內其他醫院方面，新光醫院正在評估，明年春節後比照台大醫院做法，不再主動提供紙本收據；台北榮總從2年前就開始提供手機支付，手機付費時能自行選擇是否列印收據；亞東醫院今年下半年開始不主動列印收據，近7成患者選擇多元支付同時，能依需求決定是否列印收據；長庚醫院則早在2018年開始，就不主動提供收據，以林口長庚為例，每月約可減少20多萬張紙。

