台大40年「小福樓」預計年底拆除 校友不捨：再會了

台大小福樓即將拆除。圖／翻攝自Google Map

台大小福樓興建於1981年，作為郵局、師生消費合作社、學生餐廳使用，為國立台灣大學校總區的建築物之一，位於普通教學館、文學院、化工館及化學新館之間，但是因為建物不符合安全標準，在2025年6月起各樓層陸續停業，預計於2025年底結束服務並拆除建物。

2025年6月台大校方公告，小福樓建物有混凝土中性化、漏水的問題，再加上耐震考量，宣布6月30日起2、3樓停止相關服務，僅剩1樓的福利社、郵局和3C賣場營業至年底。2026年將會展開拆除程序，未來計畫要重建6層樓高的台大多更能生活服務中心，預估斥資4.3億元。

對此，26日身為台大校友的台師大地理系教授洪致文發文指出，24日小福合作社營業的最後一天，26日則是郵局營業的最後一天，之後就要搬走了，9日會在新的位置重新開始營業。洪致文表示，「這家郵局其實跟小福的歷史息息相關，因為依照台大校史館同仁的考證，1981年落成的這棟小福大樓，其實是由郵局跟華南銀行共同出資蓋的，華南銀行早些年已經搬走了，只留郵局繼續在這邊服務直到今天」。

洪致文還特地到小福樓台大郵局去表達再會與感謝，也購買明信片蓋郵戳做紀念。他坦言，「看著中華郵政郵務車駛離小福的台大郵局，心裡想著，啊！又是一個時代的過去。」然而新的台大郵局位置離台大地理系、大氣系更近了，以後還是會繼續服務台大師生，他也呼籲想懷舊的校友，可以把握最後幾天，跟小福樓做最後的告別。



