台大9.1度比文大還冷 鄭明典曝原因：這次顛倒過來了

今晨輻射冷卻發威，各地天氣寒冷，最低溫出現在新竹3.9度，其他地區也只有6至10度，前中央氣象局長鄭明典直呼太冷了，平地低溫不是只有少數測站，而是大範圍的低溫；特別的是，今晨在台灣大學觀測到9.1度，比陽明山上的文化大學10.3度還冷，和平常山上較冷的狀況不同，這次明顯顛倒過來了。

今晨受強輻射冷卻影響，多處平地出現極端低溫，鄭明典一早在臉書貼出氣溫觀測表，清晨6點台灣大學低溫降至9.1度，文化大學氣溫則略高一些，有10.3度。

鄭明典表示，這就是輻射冷卻帶來的低溫，「怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？不太容易描述，但從這個對比可以看出來」，他說如果是冷高壓直接影響，通常看到的是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，但這次明顯顛倒過來了。

今晨最低溫在新竹關西3.9度，苗栗、桃園也跌破6度，鄭明典提到，清晨平地真的太冷了，不是只有少數測站，而是很大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下就是很低的溫度了，「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。」

中央氣象署表示，今白天氣溫稍微回升，北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東20至23度；晚上起大陸冷氣團再度南下，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚冷。

降雨方面，白天西半部晴到多雲，東半部多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量增多，西半部山區水氣逐漸增加，有零星降雨機率；若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率。

