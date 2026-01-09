台大9.1度「比文化還冷」原因曝！鄭明典指1現象：說寒流也不勉強

生活中心／許智超報導

中央氣象署今日6時22分針對19縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署今（10）日6時22分針對19縣市發布低溫特報，今上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。對此，前中央氣象局長鄭明典分享今日平地低溫列表，新竹關係第1名，僅3.9度，且前20名都低於6.9度，「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強」。

【低溫區域】

橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。

黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。

鄭明典表次，通常是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！（圖／翻攝自鄭明典 臉書）

怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？鄭明典以市區的台灣大學測站對比陽明山上的文化大學為例，今日清晨6時，文化只有10.3度，但台大更冷僅9.1度。他指出，冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！

鄭明典也直呼「北台灣有點凍，以台灣標準」，並PO出今日平地低溫排行榜，新竹關西最冷只有3.9度，前20名都低於6.9度。他說，清晨平地低溫太冷了，不是少數測站，蠻大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了！這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。

