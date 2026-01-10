台大9.1度「比文化還冷」 鄭明典曝原因：顛倒過來了

今天(10日)清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。前氣象局長鄭明典分享，因輻射冷卻影響，今晨台大低溫僅9.1度，比位於陽明山上的文大10.3度還低。

鄭明典在臉書發文指出，「怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？不太容易描述，然後看到這個對比。冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷颼颼，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！」

從鄭明典分享的圖片中可見，相較於許多平地低溫在10度以下，今晨文化大學還有10.3度，而台灣大學僅9.1度，同時他也直呼，北台灣有點「凍」！

此外，鄭明典在別篇貼文提到，清晨平地低溫太冷了，不是少數測站，蠻大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了！這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。

