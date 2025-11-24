台大EMBA南友會會長交接 張祐銘掌舵七家上市公司跨界傳奇

▲上曜集團董事長張祐銘（右）從鄭寶蓮（左）手中接下台大 EMBA 南台灣校友會第六屆會長。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台大EMBA南台灣校友會22日於高雄漢來飯店舉行新舊任會長交接典禮，上曜集團（1316）、世紀民生（5314）董事長張祐銘正式接下第六屆會長職務。產官學界齊聚現場，場面盛大，也讓外界再度關注這位橫跨多產業、統領七家上市公司的南台灣企業家。

前任會長鄭寶蓮致詞時表示，南友會自五年前創會以來，秉持「凝聚好友、關懷互助、弘揚校譽」宗旨，持續推動「跨界連結、共享視野」願景。她肯定張祐銘長期布局建築、生技等多元產業，具備豐富視野與資源，將帶領南友會在校友交流與影響力上更上一層。

▲張祐銘接任台大EMBA南友會第六屆會長，七家上市公司掌門人，揭三大發展方向。

張祐銘表示，未來一年將推動兩大方向：「擴大台大在南部影響力」與「深化校友交流與資源連結」。南友會將舉辦至少12場主題活動，包括企業參訪與公益行動，打造「寓教於樂、資源共享」的南台灣校友生態圈。

52歲的張祐銘，為台大—復旦商學碩士，現掌管上曜建設（1316）、永捷（4714）、信立化學（4303）、世紀民生（5314）、斐成（3313）、詠昇（6418）、星雲（8047）七家上市公司，涵蓋營建、化工、精密製造、生技及保險科技等領域。其創業起點自保險業，後進軍網路美食與網咖連鎖，締造年營收10億元的經典案例。

在房地產布局上，自2006年回到台南後，張祐銘打造多項指標建案，包括「湖美帝堡」與熱銷成屋豪宅「THE KING」，後者以SRC全鋼骨結構、五合一耐震工法及永久景觀設計，已吸引南部富豪以逾1.3億元現金入手。

生技領域亦成新成長引擎，旗下世紀民生「朝和生醫」推出食品級外泌體產品，鎖定熟齡與美容族群，目前累積約20萬名消費者，成為營運新動能，未來將導入AI與大數據應用，並規劃兩年內掛牌。

張祐銘指出，上曜集團目前市值逾548億元，未來將以健康養生及長壽經濟為核心，結合建築、化工、生技及金融業務，透過併購與策略合作串接產業鏈，打造「點線面一條龍」服務體系，目標三年內挑戰千億市值，打造兼具成長性與競爭力的跨產業集團。（圖╱上曜集團提供）