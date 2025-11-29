台太空科技新里程碑！ 福衛八號「齊柏林衛星」成功升空

台北市 / 綜合報導

台灣太空科技邁向新頁，台灣自製光學遙測衛星星系福衛八號首顆衛星「齊柏林」今（29）日凌晨升空，並在上午10點42分首度通過台灣上空，並與地面站通聯。這顆衛星以台灣已故紀錄片導演齊柏林來命名，他的兒子也感性表示，齊柏林不再只是一個名字，代表台灣精神。

長長尾焰劃破天際，國家太空中心福衛八號首顆衛星，搭乘SpaceX獵鷹9號火箭，今日凌晨正式升空，凌晨2點44分發射，5點4分順利入軌，5點34分首度與挪威海外地面站通聯，初步確認衛星健康，上午10點42分，首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，報平安長達12分鐘，預計3個月後可望開始取像。

為了紀念以紀錄片導演齊柏林，首顆衛星就叫齊柏林，看見·齊柏林基金會董事齊廷洹說：「從今天開始齊柏林他不再只是一個名字，他也不再只是一個人，他代表著台灣的精神，他代替我的父親從更高的視角守護台灣。」

隨著福衛八號衛星陸續升空，也象徵台灣自主遙測衛星來到新的里程碑，福衛八號從結構材料推進次系統到光學鏡頭，整體有84%的關鍵元件，57項核心技術都是由國內研製完成，8顆光學遙測衛星構成星系包含6顆原始解析度1公尺，另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星。

從畫面上可以清楚看到，就連公路上的車輛都能明顯分辨，對比之下服役中的福衛五號，解析度為2公尺，想要看更精細的影像明顯模糊，國家太空中心主任吳宗信說：「我們期待可以讓太空科技跟產業，可以變成台灣下一個產業動能的護國神山。」

而對於台灣在太空科技的重大突破，美國在 台 協會也發文祝賀，表示這進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來。

