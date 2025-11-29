台太空科技新里程碑！ 福衛八號「齊柏林衛星」成功升空
台北市 / 綜合報導
台灣太空科技邁向新頁，台灣自製光學遙測衛星星系福衛八號首顆衛星「齊柏林」今（29）日凌晨升空，並在上午10點42分首度通過台灣上空，並與地面站通聯。這顆衛星以台灣已故紀錄片導演齊柏林來命名，他的兒子也感性表示，齊柏林不再只是一個名字，代表台灣精神。
長長尾焰劃破天際，國家太空中心福衛八號首顆衛星，搭乘SpaceX獵鷹9號火箭，今日凌晨正式升空，凌晨2點44分發射，5點4分順利入軌，5點34分首度與挪威海外地面站通聯，初步確認衛星健康，上午10點42分，首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，報平安長達12分鐘，預計3個月後可望開始取像。
為了紀念以紀錄片導演齊柏林，首顆衛星就叫齊柏林，看見·齊柏林基金會董事齊廷洹說：「從今天開始齊柏林他不再只是一個名字，他也不再只是一個人，他代表著台灣的精神，他代替我的父親從更高的視角守護台灣。」
隨著福衛八號衛星陸續升空，也象徵台灣自主遙測衛星來到新的里程碑，福衛八號從結構材料推進次系統到光學鏡頭，整體有84%的關鍵元件，57項核心技術都是由國內研製完成，8顆光學遙測衛星構成星系包含6顆原始解析度1公尺，另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星。
從畫面上可以清楚看到，就連公路上的車輛都能明顯分辨，對比之下服役中的福衛五號，解析度為2公尺，想要看更精細的影像明顯模糊，國家太空中心主任吳宗信說：「我們期待可以讓太空科技跟產業，可以變成台灣下一個產業動能的護國神山。」
而對於台灣在太空科技的重大突破，美國在 台 協會也發文祝賀，表示這進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來。
更多華視新聞報導
自製「福衛八號」11月27日美國升空
台灣太空科技里程碑！ 「福衛八號」首顆衛星起運赴美
台灣太空科技里程碑！ 「福衛八號」首顆衛星起運赴美
其他人也在看
哈薩克火箭發射場損毀 重創俄太空作業能量
記者丘學陞／綜合報導 美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，俄羅斯27日運用哈薩克境內「貝康諾太空發射場」（Baikonur Cosmodrome）執行載人火青年日報 ・ 19 小時前
晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小
台灣晉陞公司在澳洲子公司成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄！火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。晉陞公司總經理「劉永裕」表示，這次打破了澳洲的發射紀錄，未來將朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕「馬斯克」的「SpaceX」太空發展腳步。TVBS新聞網 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利入軌 午前首度通過台灣上空
[NOWnews今日新聞]福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
科學家循岩石同位素線索 破解特亞行星撞出月球之謎
科學家找到地球失散多年的老鄰居，最新研究指出，45億年前有一顆名叫「特亞」的行星疑似撞上地球，還順勢撞出了月球。如今靠著岩石裡的同位素線索，科學家不斷破解太空謎團，重新拼回這場宇宙大撞擊的真相。公視新聞網 ・ 1 天前
今晚別睡！熬夜來看「齊柏林衛星」發射！
由國家太空中心自主研發的「福爾摩沙衛星八號－齊柏林衛星（FORMOSAT-8-Zeppelin）」，今（29）日凌晨隨SpaceX獵鷹九號火箭 Transporter-15 共享任務順利升空，象徵我國太空科技邁入高解析地球觀測新時代。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
福八衛星升空 總統：盼台灣邁向太空新時代
[NOWnews今日新聞]台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，歷經運載火箭數度延期，終於在台灣時間今（29）日凌晨2時44分發射升空。總統賴清德在直播節目中表...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
齊柏林衛星搭火箭升空 齊廷洹引父親精神「用看見力量創造改變」
齊柏林衛星今（29日）凌晨2點44分正式搭乘美國火箭升空，預計發射約140分鐘後進入任務軌道，離地表高度561公里處，開始連線、調整姿態，展開其光學遙測的取像任務，該衛星由總統命名，已故導演齊柏林之子齊廷洹，今也引父親精神「用看見力量創造改變」，盼衛星以前所未有的清晰度，看見家園，也讓世界看見台灣太自由時報 ・ 14 小時前
首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓自主研發運載火箭「世界號」，今天（27日）凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，成功完成第4次發射。這次是首次採取官民合作模式，民間企業參與製作，官方則負責發射操作，意味著國家太空產業將從政府主導，逐步轉向民間主導。至於火箭搭載新一代中型衛星3號，以及12顆小型立方衛星，已全數順利進入預定軌道，將在2個月初期運作之後，執行為期一年的太空探測任務。TVBS新聞網 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利升空 卓榮泰感動：台灣有信心向太空前進
福衛八號「齊柏林衛星」今（29）天凌晨2時44分順利發射升空，並成功與地面站通聯。行政院長卓榮泰稍早透過臉書分享心情，指福衛八號在10時42分首度通過台灣，非常感動又振奮，台灣有信心、有能力，向太空前進。中時新聞網 ・ 5 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 10 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 6 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前