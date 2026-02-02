台夫婦北海道滑雪迷路 澳女「後背包卡纜車」掙扎身亡

近期多處滑雪場接連發生意外，一名澳洲女性後背包卡住纜車，遭到拖行。（示意圖／Pexels）





計畫過年到日本滑雪，但注意，近期多處滑雪場接連發生意外，一名澳洲女性後背包卡住纜車，遭到拖行，一度吊掛在半空中，最後傷重不治。有一對台灣夫婦，想要尋求刺激，擅自偏離規劃好的滑雪路線，結果在山林中迷失，所幸最後被救援人員平安找到。

滑雪客高速滑下山坡，雪霧一路翻騰，彷彿在雪海中衝浪前進，相當過癮。北海道Kiroro度假村是滑雪客的夢幻聖地。因為這裡有世界頂級的粉雪。滑雪客：「沒有任何人工雪成分。」

雖然粉雪帶來極致滑行體驗，不過一旦偏離雪道，也暗藏危險。Kiroro度假村在31日下午，就有一對年約40歲的台灣夫妻，在進行山岳滑雪時迷失方向。

根據了解，這對夫婦在下午約4點45分時，播打了報案專線，告知警方他們在山裡迷路了。而警方獲報後，隨即和渡假村的巡邏隊展開搜救，成功將這對夫妻平安救出。後續警方調查，這對夫妻當時是為了尋求更刺激的滑雪體驗，擅自偏離了規劃好的滑雪路線，沒想到因此在山林中迷路。

不過滑雪場的風險，不只存在雪道，就連搭乘纜車也可能暗藏致命危機。日本長野縣一處滑雪場，就發生一起驚悚事故。NHK主播：「在纜車的終點站，一名澳洲女子布魯克·戴·艾拉因沒辦法順利下車，纜車隨即折返，導致她一度，被吊掛半空中。」

22歲的澳洲籍女性艾拉當時準備起身下車，疑似因為身後的背包有一條垂下的扣環，卡進了纜車座位的縫隙，因此整個人連同背包被拖行，雖然工作人員立刻按下緊急按鈕將她救下，但她仍因為傷勢過重，送醫後宣告不治。

發生事故的纜車，目前也全面暫停營運，滑雪場呼籲，遊客搭乘纜車時，務必確認身上包包扣帶是否收妥，避免類似悲劇再次發生。

