台女上海工作8年學到「有問題先發紅包」 返台實測挨轟：這叫賄賂

有台灣女子到上海工作8年學到問問題先給「小額紅包」，返台工作後延續這個習慣，上網分享心得卻被網友罵爆。（示意圖非當事人／photoAC）

職場有些潛規則是不被允許的！最近一名女子近日在社群平台分享自身海外工作經驗，她自我介紹曾在中國上海工作8年，期間學到在職場上想問問題都要先「發紅包」，至今她仍深受影響，返台後延續此做法，自豪效果還不錯；但她的一席話讓網友看傻眼，紛紛痛批「這叫賄賂」。

日前有一名女子在社群Threads發文指出，她先前在上海工作長達8年，自認學到相當重要的一課，就是想向特定前輩或專業人士請教問題時，她習慣先透過通訊軟體發送一個小額紅包，金額通常不超過人民幣200元（約新台幣900元），既不會造成自己經濟負擔，也不會讓對方感到壓力。

廣告 廣告

原PO的出發點是，既然請教的內容往往相當具體，就不該理所當然期待他人免費花時間回覆，透過紅包表達誠意，是一種尊重對方專業與時間的方式；更補充說，這樣的做法並非為了「買答案」，而是希望先讓對方感受到求知的態度。

經過這些年的經驗，原PO發現遇到願意提攜後進的前輩，對方往往會給出遠超紅包價值的建議與回饋，讓她受益良多。然而原PO近期回到台灣工作，她也延續這個習慣，實測後自覺獲得的回應普遍不錯，甚至笑稱想「大力推行」。

不過，該篇貼文一出立刻引來許多網友質疑，擔心是否容易讓人聯想到「塞紅包」的負面觀感，「這個行為叫做賄賂」、「台灣建議請喝飲料就好，這才是沒有負擔的人情」、「台灣花了多少年才改掉送紅包的惡習，這種事情不用推行」、「大家都是來工作，同事就彼此幫忙，不用花錢吧」、「妳在教大家如何犯罪嗎？」、「這種風氣不該興起欸」。

對此，原PO隨後補充說明，自己從未直接給人實體紅包，也無意提倡不當行為，更沒有想到會被解讀成不良風氣，強調這只是單純表達心意與尊重的一種方式。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

快訊／南投名間凶殺案！男和鄰居爆衝突 他埋伏巷口持刀猛刺