台女優自曝赴大馬被當玩具 導演爆猛料：自己跑去跟黃明志約炮

台灣成人女優「娃娃」翁雨澄。（圖／取自翁雨澄IG）

31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，大馬歌手黃明志驚爆涉入案件，成為關鍵人物，警方甚至改列為謀殺案，並通緝下落不明的黃明志。而日前曾自曝自己受邀到馬來西亞，卻被對方當作玩具的台灣成人女優娃娃（翁雨澄），如今遭導演圤智雨爆料，在黃明志還有女友的時候，還接受對方約炮，想藉此事炒新聞，大酸「人家出事了，你就出來潑冷水」。

翁雨澄日前一篇「三月曾被邀請到馬來西亞參加神秘旅行」文章引發熱議，表示到場才驚覺對方不只一個女伴，自己只是其中一個玩具，感嘆自己只是「眾多還為死去的女孩之一」，雖未指名道姓，但結合關鍵字與時事，外界一致認為指的就是黃明志。

廣告 廣告

娃娃翁雨澄日前自爆自己只是眾多對方玩具之一，卻被導演圤智雨爆料，在黃明志有女友時還接受對方約炮，想藉此炒新聞。（圖／取自圤智雨臉書）

然而圤智雨看到文章後，於4日晚間發文「黃明志約炮過翁雨澄」，表示自己看到那篇「只是眾多還沒死去的女孩的其中一位」文章時差點噴飯，表示2021年9月，翁雨澄在對方明明還有女友時，仍接受對方約炮，地點就在中和某旅館，連房號都有，「你不會忘了吧」。

為什麼自己會知道？圤智雨說因為當下翁雨澄就把LINE對話紀錄給他看過，想要藉機炒新聞。結果現在2025年了，「這4年間不要跟我說你們兩個沒有再約，然後人家出事了，你就出來潑冷水」。

圤智雨大酸翁雨澄真的很可怕，誰跟她好就弄誰，之前也是看吳夢夢花錢找他，結果吃味不爽就開始攻擊吳夢夢，怎麼今天道德感變得如此高尚了？文末更強調自己都有證據，對話也都有留著。

更多中時新聞網報導

賈永婕組台灣隊 跑世界地標辦桌

吃到飽大稽查 漢來、饗麻饗辣出包

江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場