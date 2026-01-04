台女優買精品包遭阻止 被媽媽點醒認「沒怎麼長大」

台灣女優吳夢夢。（圖／ 吳夢夢monmon.tw 臉書、Threads）

「台灣第一女優」吳夢夢經常透過社群平台分享生活點滴，向來作風直率的她，近日在 Threads 發文談到與母親之間一段關於「買精品包」的對話，引發不少網友共鳴。她透露，人生中第一個阻止她買精品的人，並不是外界想像的誰，而是一直相當務實的媽媽，也因此讓她對金錢與價值觀有了不同體悟。

吳夢夢回憶，大學時期曾向母親提起自己正努力存零用錢想買精品包，原本還帶點試探意味，想看看媽媽是否願意「贊助」一些，沒想到媽媽的一番話，讓她瞬間清醒。媽媽直言，年紀輕輕背著名牌包，容易被外界貼上「家裡有錢」或「有乾爹」的標籤，反問她何必讓自己承受不必要的眼光。

不只如此，媽媽隨即把話題轉向理財觀念，強調金錢應該分散運用，像是不動產、基金、股票等，才是能替未來累積安全感的方式。吳夢夢笑說，媽媽當場從書櫃拿出六本投資相關書籍，要她看完再來討論，甚至表示看完後還可以再借幾本給她。

吳夢夢也自嘲，當年書只翻了幾頁就再也沒打開，「直至今日都沒成為投資高手，頂多是領錢時先扣一定比例存起來，再問媽媽該買什麼」。貼文最後，她感嘆，「務實的媽媽，會教出務實的小孩」，不過她也坦言，即使自己快35歲了，仍覺得自己好像沒怎麼長大。

