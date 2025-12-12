台女到日本泡溫泉！年輕男闖入 3疑點露餡自稱「偽娘」

近日有名台灣女網友發文表示，她到日本四國的飯店泡女湯，中途竟然有一名自稱是「偽娘」的人闖進來，但這個人泡溫泉時一直換位置、又沒有胸部、且走路一直拿毛巾遮下體讓人感覺很怪異。飯店報警後，確認是一名男性，讓她相當傻眼，呼籲其他女性未來到日本泡溫泉要小心。

原PO在Threads發文表示，自己近期參加四國團，並入住當地一間有名的溫泉飯店，但在飯店泡女湯的時候，竟有一名自稱偽娘，留著到肩膀短髮的日本年輕人闖入。她稱，這個人一直變換洗澡跟泡湯的位置，還帶著黑框眼鏡到處看，自己一開始以為她只是長得比較中性的女生，但女性團員發現他沒有胸部，走路一直拿毛巾遮下體，感覺真的怪怪的。

她表示，後來去跟飯店工作人員反應，抓到這個人後確認是一位男生，飯店雖然有報警，並稱筆錄到凌晨兩點，但沒有跟她們說該男子後續處理方式。飯店經理也只有口頭抱歉，稱「這不能防範，飯店不能對每位旅客做檢查」。

原PO最後呼籲，去日本泡溫泉的女生要小心，泡湯的時候要注意有沒有可疑人士，因為飯店人員只能說這無法百分之百防範。

不過據日本媒體報導，厚生勞動省過去指出，公共浴池和酒店設施會繼續根據「生理特徵」區分男女，禁止男女混浴。且日本法規《公共浴池衛生管理準則》和《旅館業衛生》均規定「七歲左右及以上的男女不得混浴」。

