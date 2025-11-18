台女北海道機場遭安檢員「環抱、捏胸」...日判決僅罰6萬 感慨發聲

台灣一名女子在日本北海道新千歲機場過安檢時遭到性騷。示意圖／維基百科

今年2月一名女子到日本北海道新千歲機場過安檢時，遭一名安檢人員環抱、捏奶頭，向日本警方報案；如今判決出爐，該名安檢員已被定罪，不過女子認為罰則「看起來很輕」難以修復創傷。

一名女子在社群分享，今年2月在日本北海道新千歲機場過安檢時，由於安檢門警示音響起，遭安檢員伊藤大介要求脫鞋、打開背包重過安檢，不過打開背包同時，突遭人士從背後環抱、捏右奶頭，原以為是伴侶在惡作劇，才發現是伊藤大介「假裝用左手遞鞋」掩蓋行為。

當時向該航空公司反映，卻因為當地連日大雪等因遲遲未得回應與處置，事後向警方報案並告上法院，如今判決出爐，伊藤大介以《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣6.3萬元）。

女子認為這9個月期間，性騷擾與訴訟終於告一段落，伊藤大介也被定罪，卻對於罰則「看起來很輕」感到困惑，她坦言判決出爐後「大腦馬上否定自己」質疑這起犯罪行為的嚴重性，才意識到刑罰的輕重「不管如何都沒辦法立即修復我的創傷，因為這2件事情是無法對等比較的」。

雖感到不平衡，仍對於台日相關單位的協助表示感激，同時對於曾經懷有僥倖心態性騷擾他人者示警「以後你們被判罪的機率會愈來愈高」，盼自己的發聲能提醒性騷擾受害者，無論罰則輕重「事實都不應該被抹殺」。



