台女北海道機場遭安檢性騷 判決出爐

▲北海道新千歲機場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 一名台灣女子今年2月在北海道新千歲機場安檢時，遭日本籍安檢人員伊藤大介「捏奶頭」性騷得逞，事後甚至低語謝謝女子，女子當場大聲抗議未果，後透過台灣外交部駐札幌辦事處向警方報案，警方將男子逮捕並展開訊問。歷經九個月後，判決近日出爐，女子透露男子僅被判罰30萬日圓，讓她感到相當困惑。

受害女子在今年2月於社群平台Threads發文提到，自己在新千歲機場過安檢時，突然被人從背後環抱，右奶頭還被捏了一下，一開始以為是伴侶惡作劇，接著聽到男性安檢人員的聲音，並用左手送上她剛脫下的靴子。

她當下立刻大吼表示抗議，但對方假裝聽不懂英文，他們為了投訴，甚至延後回台班機，在札幌報警。

根據《北海道放送》 報導，北海道警方在2月27日逮捕涉案的27歲男子「伊藤大介 」，但他卻向警方供稱：「不太記得是否有觸碰胸部」，並否認所有指控。

若根據日本《刑法》第176條強制猥褻罪，對他人進行不當的身體接觸，如強行擁抱、觸摸胸部、臀部等私密部位，可處6個月至10年有期徒刑。

然而，歷經九個月，受害女子透過社群透露最新判決結果，伊藤大介被以違反北海道迷惑行為防止條例判罰30萬日圓，長達9月訴訟歷程終於告一段落。



當事女子坦言，「看到判決通知的時候心情很複雜，一方面是太好了他被定罪，另一方面卻又困惑這個刑罰看起來很輕」，她意識到，刑罰的輕重不管如何都沒辦法立即修復自己的創傷，因為這兩件事情是無法對等比較的。



女子謝謝各界包括網友、經濟文化辦事處札幌分部、札幌檢警及法官、伴侶都相信她，雖然都被麻煩到了，卻不嫌棄，讓她覺得新奇也被療癒。

