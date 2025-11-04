台女在京都遭男「大力拍屁股」！曝日警超扯回應 台網友氣炸

近日有名台灣女生在網路發文抱怨，稱自己在京都遭到日本男子「大力拍屁股」，該名男子在朋友的逼迫下道歉，盼能息事寧人，台灣女子則希望能請警察處理同時拍下影片，但不料對方隨即搭計程車離開。她稱，跟日本警察報案後，對方竟先表示「已經道歉了，還想怎樣」；還跟她說，想用影片找人，她可能會因為毀謗罪被告。對此，大量網友氣炸力挺受害台灣女性。

原PO在Dcard發文表示，她於本月18日晚間走在日本京都馬路上，遇到一夥日本人，其中一名男子走著走著突然靠近她，自己閃身躲過，對方竟然還追上來，並往她左邊屁股很大力的拍打下去，然後又笑著跑開。她當下既生氣又錯愕，追上去攔下對方，並踢了一腳阻止對方移動，男子的朋友連忙喊話原PO不要報警，並壓著男子的頭道歉，這一幕也被原PO錄下來。

但該名女子認為，應該要報警處理，但男子隨即搭計程車離開。原PO後來去警局報案，沒想到當地警察看了影片卻問，「他已經道歉了，你還想要他怎樣嗎？而且應該在現場報警等他們來，現在人走了，他們也找不到這個人」。

原PO隨後詢問，能不能把影片放到網路上找人，警察則回應，很可能因此被告，是毀謗罪。她說到，堅持要找這個人是因為要提告，為他的行為負責，並請警方調監視器，但從18日以來，都沒有下文。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「當下勇敢地講出來給讚，但警方的態度令人失望」、「不是道歉了，妳就要原諒欸」、「堅持請警察處理，跟他說會聯絡駐日代表處，追上來拍屁股超過份，他們就是覺得女生是溫順膽小才敢這樣」、「對日本人的濾鏡真的別開太大，很多時候出事警察都裝死不處理」、「日本警察的公務員心態很嚴重，而且又是外國人，他們更不想處理」。

一名熟悉日本體制的台灣人也無奈表示，日本隱私權的規範跟台灣差異性太大，不是每個地方都設有監視錄影器的，人肉搜索在日本也是非常嚴重的侵害隱私犯罪，目前別想著透過日本方面的制度得到任何的救濟手段，如果原PO想要讓對方付出代價，應該考慮請位律師，或是請領事館幫忙介紹律師，會比較直接且有效果。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

