台女在紐約「想肉償抵帳」？從高材生變霸王餐慣犯 豪宅欠租4萬美元、被控是惡鄰

一名台灣女子在紐約成了霸王餐慣犯，如今更多黑歷史被挖出。（翻攝自當事人IG）

美國紐約布魯克林近日出現一名吃霸王餐的台灣籍女子，她不但自稱是美食網紅，每次都身穿Prada等名牌吃大餐，而她已經因拖欠餐費遭五度逮捕，同時也是店家眼中的頭痛人物。她甚至被餐廳指控，竟提出想以「肉身還錢」。如今，有關她的更多黑歷史也被爆出，例如拖欠豪宅房租4萬美金（約新台幣125萬元），還是個不折不扣的惡鄰居。

穿Prada、揹LV卻吃霸王餐？她為何點三道主餐卻不吃？

根據《紐約郵報》報導，華裔網紅Pei Chung近日身穿毛皮外套、手提白色LV包、戴著名牌貝雷帽，走進家裡附近的餐廳「Hole in the Wall」，一坐就是5小時。她點了香煎鮭魚、培根蛋黃義大利麵與布拉塔起司沙拉，共計77美元（約新台幣2,411元），但一道菜都沒動。店員說，他們一眼就認出這名「慣犯」，經理上前提醒必須先付款才會上菜，但她竟只是笑了笑。

餐廳不願報警，店員無奈表示：「我們不想牽扯到警察。」即便經理威脅報警，她反而回嗆：「好啊，請叫警察來。」最後店家只能端走滿滿的餐點，看著她滑手機耗掉5小時。

已被捕五次仍照吃不誤？她為何似乎不怕警察？

根據警方紀錄，Pei Chung上週六就因在兩家餐廳吃霸王餐被捕兩次，包括米其林義式熱門餐廳。但最終仍獲釋放，這讓她幾乎無壓力，大膽再次犯案。

此外，上週她還因在多家餐廳欠帳遭逮，但週二又跑去別家餐廳用餐後落跑。警方與餐廳似乎都拿她沒轍。餐廳員工懷疑她根本是利用這些事件炒作名氣：「警察越來越常來，她就越紅。她是為了流量。」

豪宅租金欠4萬美元？她怎麼從高材生變成「霸王餐名媛」？

根據LinkedIn上的資料顯示，她2019年赴美，在普瑞特藝術學院以「全額獎學金」攻讀資訊設計，之後曾在摩根大通銀行當顧問，直到2023年。

但根據法院文件，她自2023年起就停止支付租金，至今欠下超過4萬美元，住在威廉斯堡的高檔公寓卻不付錢。

鄰居為何抱怨她？真的有「惡行累累」？

一名鄰居爆料，她長期在家門口大吼大叫，還把垃圾、破吸塵器和髒口罩丟在走廊，甚至拿紅色口紅在鄰居家門上寫名字，疑似惡意騷擾。鄰居表示：「她對我有個人恩怨，多年來一直針對我。」

這名來自台灣的「霸王餐名媛」短時間內從美食愛好者變成紐約餐飲業的警戒人物，她的動機、生活狀況與連番怪異行徑，也成為外媒追逐焦點。

