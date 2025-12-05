台女嫌水電工「又髒又臭又低薪」 聽到真實薪資馬上改口：願意交朋友

台女嫌棄水電師傅，聽到薪水秒改口願意交朋友。示意圖，非當事人／Pixabay

裝修媒合平台「師虎來了」日前在台北市街頭隨機訪問兩名女生：「妳們會喜歡做水電的師傅嗎？」兩名女生明確表示絕對不會，甚至嫌棄水電師傅感覺沒有很乾淨，也沒讀過很多書，還質疑水電師傅的薪水可能很低。但是當看到一名真正的水電師傅帥氣出現在她們眼前，而且薪水至少是她們的1、2倍起跳時，馬上改口說願意和水電師傅交朋友。

這兩名女生一開始聽到：「妳們會喜歡做水電的師傅嗎？」這個問題時，回答中帶著滿滿的嫌棄，挑剔水電師傅應該都是沒讀過很多書的人，而且感覺就很不乾淨。主持人還幫忙澄清，說水電師傅平常也會整理自己，把自己打理得乾乾淨淨的，看不出來是做水電的。

兩名女生聽完竟直接問水電師傅的薪水是多少，主持人於是反問她們的薪水，其中一名女生用手比出一個「OK」手勢，代表她的月薪在30K左右。主持人看了之後馬上說，保證水電師傅的薪水是她們的1、2倍以上。

訪問到這裡，偷偷躲在一旁聽完全程的一位水電師傅突然現身，完全打破兩名女生對水電師傅的負面既定印象，兩名女生直說不覺得這名水電師傅又臭又髒，而且聽到水電師傅的薪水真的比自己高很多，秒改口說願意和水電師傅做朋友。

網友看完整段影片後，紛紛留言表示「當你還在想i17要分幾期，水電的已經拿現金去買了」、「月薪3萬就嫌水電，妳就不要叫水電去妳家修理東西」、「自己領3萬低薪還敢嫌別人」、「木作師滑過，吵，髒沒錯，但我一天38000」、「我老公就是做水電的，我都跟著他到處跑，每天弄得髒兮兮的，但客戶滿意他有成就感，我覺得很崇拜他也感到驕傲」、「我一直很想跟水電工交往，但從來沒遇到過，木工也可以」、「成大機械畢業，現在做水電，堅持乾淨和品質」、「對不起，我們高職畢業，我們很髒，名下兩棟房子」、「這不只是個影片，更是對整個修繕產業的現況」、「水電現在很吃香好嗎？況且現在水電很難叫」、「我有遇過不抽菸不吃檳榔也不說髒話的水電，印象很好」、「我爸也是做工，水電、油漆、鐵工等等都會，主要做木工，是師傅級別的，按天計價一天是3000，若是1個月都沒休息就是有9萬」、「謝謝所有在第一線奮鬥的師傅們，辛苦了」、「讓大家看到技術背後的辛酸與價值，值得反思」。



