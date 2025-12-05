台女嫌水電師傅「不讀書」！一聽薪水「秒後悔」掀網戰

生活中心／于士宸報導

粉專《師虎來了》近日在社群平台Threads上發布新影片，卻意外引發網路論戰。影片中，主持人在街頭訪問時，詢問兩名路過的女生：「妳們會喜歡做水電的師傅嗎？」，未料兩人立刻回應，直指水電師傅「通常都髒髒、臭臭的」，甚至更說出「沒有讀很多書的人才做水電」等疑似職業歧視的言論。影片曝光後，網友隨即炸鍋，留言痛批「現在的職業歧視真的值得反思」、「講話也太不尊重人」，引起熱議。





台女嫌棄水電師傅「髒髒、臭臭不讀書」！一聽薪水「態度360°大鬼轉」掀網戰

《師虎來了》街訪2名台灣女生對水電師傅的想法。（圖／翻攝自 Threads ＠fd_tigermaster）

《師虎來了》近日在街頭採訪兩名女性，以「妳們會喜歡做水電的師傅嗎？」為主題，探討大眾對水電師傅的印象。影片中，主持人先詢問兩人是否願意與水電師傅交朋友，沒想到兩人立刻搖頭，直言「感覺他們可能沒有很乾淨」、「沒有讀很多書的人才做水電」，言談中充滿刻板印象。主持人當場反駁：「他們平常也會整理得很乾淨啊，看不出來是做水電的」。沒想到，其中一名女生直接轉往薪水話題，毫不避諱地問：「他們賺得多嗎？」並提到自己月薪約3萬元。

主持人則回應：「師傅一定是妳們的1倍到2倍以上！」，就在對話正激烈時，一旁竟站著一位真正的水電師傅。手拿耳機的他突然入鏡，原來早已在鏡頭外把三人的對話聽得一清二楚。他整潔、清新的形象讓兩位女生瞬間愣住。主持人見狀，再次把問題丟回兩人：「妳會覺得他很髒、很臭嗎？想跟這位水電師傅當朋友嗎？」，其中一名女生則又回到最在意的部分，追問：「確定薪水真的有（那麼高）？」在確認師傅財力後，她立刻改口答應，也讓這段臨時配對意外成功，場面一度相當尷尬。





師傅一登場，馬上讓兩名女生打破刻板印象。（圖／翻攝自 Threads ＠fd_tigermaster）





一系列影片曝光後，意外掀起網友炸鍋，怒批：「你月薪三萬就嫌水電，你就不要叫水電去你家修理東西」、「髒的是她們的心態」、「師傅：但這種的我才不要」、「現代女性三觀，真的很多被網路毒雞湯帶壞了」。不過，也有網友表示，《師虎來了》的短影片大多都是劇本演出，純屬娛樂效果，呼籲網友不用太認真、也切勿做出人身攻擊等行為。













原文出處：台女嫌棄水電師傅「髒髒、臭臭不讀書」！一聽薪水「態度360°大鬼轉」掀網戰

